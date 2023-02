Air India passe une commande géante de 250 avions à Airbus

La compagnie aérienne indienne Air India a signé une lettre d'intentions pour acheter à Airbus 210 monocouloirs A320neo et 40 long-courriers A350, mardi lors d'une cérémonie retransmise sur internet à l'occasion du salon AeroIndia à Bangalore.

Ce contrat porte sur 210 appareils monocouloirs et 40 bi-couloirs, a précisé Shri N. Chandrasekaran, le patron du groupe Tata, propriétaire d'Air India lors d'une cérémonie en visioconférence en présence du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre indien, Narendra Modi.

Ce contrat, sur lequel les parties travaillaient depuis « près de deux ans » selon Shri N. Chandrasekaran, le patron du groupe Tata, propriétaire d'Air India, doit se doubler d'une autre commande géante au profit de Boeing, selon des informations de la presse.

Cette intention de commande, qui doit être prochainement finalisée par de premiers versements pour devenir une commande ferme, comprend également un « nombre significatif d'options » pour des appareils supplémentaires à mesure qu'Air India se développe pour devenir « une compagnie de classe mondiale », a déclaré Shri N. Chandrasekaran.

L'Inde « à l'aube d'une révolution du transport aérien »

Le montant de la transaction en jeu n'a pas été dévoilé mais le dernier prix catalogue rendu public par Airbus en 2018, jamais appliqués en raison des ristournes consenties, la valorise à plus de 70 milliards de dollars.

Le secteur aérien est un « aspect important de notre stratégie nationale en matière d'infrastructures », passée de 74 à 147 aéroports, a rappelé le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a assisté à la cérémonie, de même que le président français Emmanuel Macron.

« L'Inde est à l'aube d'une révolution du transport aérien international », a pour sa part salué le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury. L'avionneur dispose déjà d'un centre d'ingénierie dans le pays et s'approvisionne auprès de fournisseurs indiens pour certains composants d'avions. « Il y a un engagement profond en France pour fournir les technologies les plus efficaces disponibles à l'Inde et pour faire partie de votre stratégie du "Made in India" », a insisté le président français.

