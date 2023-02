Ford construira aux États-Unis une usine de batteries électriques avec un partenaire chinois

Ford, le constructeur américain d'automobiles, veut renforcer sa production de véhicules électriques. Pour y parvenir, il va investir 3,5 milliards de dollars dans la construction d'une usine de batterie électriques avec un partenaire chinois.

Publicité Lire la suite

Ford va fonder une nouvelle filiale entièrement sous son contrôle, mais avec l'aide de la société chinoise Contemporary Amperex Technology (CATL) car les Chinois sont en avance en matière de fabrication de batteries et véhicules électriques. CATL est le plus grand fabricant mondial de batterie lithium-ion, avec le sud-coréen LG Energy Solution. Il représente 30% du marché mondial et plus de la moitié du marché en chinois.

Dans le Michigan

L'usine, qui s'appellera BlueOval Battery Park Michigan, sera construite dans l'État du Michigan, aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Marshall. Elle sera opérationnelle en 2026. La décision de construire sur le sol américain est réfléchie car pour bénéficier des nouvelles aides du gouvernement américain, les constructeurs doivent désormais fabriquer les différents éléments dans le pays.

Au total, 2 500 employés y produiront des batteries à base de lithium, de fer et de phosphate pour alimenter 400 000 véhicules électriques par an. Ces batteries sont beaucoup plus durables que celles utilisées actuellement par Ford, qui sont à base de nickel, de cobalt et de manganèse. Elles sont aussi plus économiques, selon le groupe, car les matériaux utilisés pour les fabriquer sont en moins forte demande.

Cinquante milliards de dollars

Plus généralement, Ford compte investir 50 milliards de dollars entre 2022 et 2026 pour électrifier sa gamme de véhicules. Il ambitionne de produire à un rythme de 600 000 véhicules électriques par an d'ici la fin de l'année, et de 2 millions d'ici fin 2026. C'est le deuxième producteur de voitures électriques aux États-Unis, loin derrière Tesla.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne