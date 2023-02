Un nouveau gouverneur à la tête de la Banque du Japon pour une nouvelle politique monétaire

Le gouvernement japonais a nommé ce mardi 14 février le professeur d'économie Kazuo Ueda à la tête de la Banque du Japon. Un choix surprenant qui, pour nombre de spécialistes, alimente l'hypothèse d'un virage dans la politique monétaire du pays, après dix ans de politique utra-accommodante.

Kazuo Ueda est un expert en politique monétaire qui a déjà travaillé au sein de la Banque du Japon de 1998 à 2005. Cet universitaire brillant, qui possède une connaissance approfondie de la finance, est également décrit comme un bon communicant.

Ces qualités aideront l'économiste de 71 ans à relever l’immense défi qui l’attend. En effet, depuis dix ans, la Banque du Japon a adopté une politique monétaire ultra-accommodante avec des outils non conventionnels et des programmes d'achats d'actifs vertigineux, essentiellement des titres de la dette publique japonaise.

Cette stratégie se trouve aujourd’hui dans une impasse, car elle est à contre-courant de celle menée par les principales banques centrales mondiales, qui ont toutes relevé leurs taux d’intérêt.

Éviter un krach boursier

Comment normaliser la politique monétaire de la Banque du Japon et relever les taux d’intérêt sans mettre en difficulté les entreprises nippones, lourdement endettées, et les particuliers, ayant des crédits immobiliers à rembourser ? La mission de Kazuo Ueda est donc complexe : piloter ce virage délicat, sans déclencher un krach boursier, et sans fragiliser la croissance. Les prochains mois nous diront s'il a réussi son pari.

(Et avec AFP)

