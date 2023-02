Malgré la pénurie des matières premières, les exportations de vins battent des records

Les exportations de vins et spiritueux français battent un nouveau record. Près de 17,2 milliards d'euros ont été réalisés à l'export en 2022, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Une réussite pour les producteurs français, et ce malgré le contexte difficile causé par la guerre en Ukraine et l'inflation.

Ils constituent le deuxième poste sur la balance commerciale de la France, après l'aérospatial. Ce sont évidemment les vins et spiritueux français qui enregistrent leur nouveau record historique. Deux chiffres à retenir : 17,2 milliards d'euros atteints en 2022, soit une hausse de 10,8% par rapport à 2021. Des chiffres annoncés à l’occasion du salon professionnel Wine Paris & Vinexpo Paris par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS) et qui montrent la résilience du secteur dans le contexte mondial dégradé, se réjouit Antoine Leccia, président du groupe AdVini et vice-président de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS). « Ce résultat est assez remarquable. La tendance à la hausse est très nette depuis quelques années. En gros, c’est plus d’un milliard d’euros de progression par an. Une tendance très régulière, donc, où la France exporte mieux. En particulier, ces grandes marques et ses vins premium. Avec en tête : du champagne, du cognac, des spiritueux de grande qualité. Des exportations portées par de grandes entreprises, mais aussi par l’ensemble de la filière. »

Bien évidemment, Antoine Leccia l’admet, une partie de cette progression, notamment en valeur, a été provoquée par le contexte géopolitique et économique mondial qui a contribué à la hausse des prix. « Certains chiffres sont un peu en trompe-l'œil. Comme par exemple les exportations des vins tranquilles, c’est-à-dire de tous les vins à l’exception des champagnes et des vins mousseux. Leur chiffre d'affaires est essentiellement dû à la reprise de l’inflation. »

Les Américains apprécient, les Chinois boudent

Les États-Unis restent le moteur de cette croissance. C’est le premier pays consommateur de vins et spiritueux français avec un chiffre d'affaires en hausse de 14% par rapport à 2021 (à 4,7 milliards d’euros). Une consommation qui monte en gamme. « Ce sont les vins qui se valorisent. Et les vins valorisés se vendent mieux, et de plus en plus », estime le vice-président de la FEVS. Sur le deuxième marché, le Royaume-Uni, les exportations de vins et spiritueux progressent de 7% en 2022 (pour atteindre 1,7 milliard d’euros) grâce notamment aux grandes marques de champagne, très appréciées par les Britanniques. Quant aux vins tranquilles, ils progressent Outre-Manche aussi, mais seulement en valeur, alors qu’ils reculent en volumes.

Finalement, la bonne nouvelle vient de l’Asie. Alors que le troisième marché des vins et spiritueux français, la Chine, est restée atone à cause des restrictions sanitaires (à peine 0,5% de hausse), la région de l’Asie Sud-Est a été très dynamique dans de nombreux pays, qui eux affichent des progressions à deux chiffres à l’image du Japon, de la Corée du Sud ou de Taïwan. De nouveaux marchés se développent, c’est le cas notamment du Vietnam. La FEVS reste confiante : la Chine va revenir.

Malgré les bons résultats enregistrés sur le marché nord-américain, tout n’est pas rose pour autant. Et en particulier, les taxes Airbus-Boeing, suspendues jusqu’en 2026 par le président américain, Joe Biden, mais pas levées définitivement. César Giron, président de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France, a lancé un appel aux dirigeants européens et américains « d’enterrer la hache de cette guerre » dont les victimes collatérales sont les produits français. « Ça n’est qu’une suspension. Or, il faudrait profiter d’un climat un peu plus serein entre les États-Unis et l’Europe pour essayer de trouver une solution définitive à ce conflit », conclut le président de la FEVS.

Perspectives incertaines en 2023

Pour 2023, les perspectives restent incertaines. La filière viticole résiste grâce notamment à de nouvelles inventions qui diminuent les coûts de productions, tout en œuvrant pour le climat. Le salon Wine Paris & Vinexpo Paris leur sert de vitrine pour cela. Et ce sont les champagnes qui montrent la voie avec une solution peu banale...

Il s’agit d’un bout de tissu en aluminium qui protège le bouchon de champagne et que l’on l'appelle : la coiffe. Comme pour le verre, le carton ou les caisses en bois, les producteurs de champagne ont du mal à s'en procurer à cause des tensions sur les marchés des matières premières. À la suite de la crise du Covid, puis de l’invasion russe de l’Ukraine, le marché de l’aluminium a été totalement désorganisé et les prix ont bondi de plus de 50%, selon les données de l’Insee et de FranceAgriMer. Une solution pourrait toutefois changer la donne et aider les producteurs : le papier. « C’est un matériau entièrement recyclable, élaboré à partir du bois issu des forêts suédoises, elles-mêmes, durables. En Champagne, on s’est un peu habitué à voir sur nos bouteilles des choses lisses, rutilantes, à base d’aluminium. Et bien là, on a un matériau qui rappelle la nature, le terroir. Finalement, à l’image du précieux qu’est le champagne », précise Laurent Panigai, directeur général du Syndicat général des vignerons de Champagne (SGV).

Souci de l'environnement

Mais attention, cette coiffe papier n'est pas un champagne au rabais, s'insurge David Gaudinat, copropriétaire du Champagne Gaudinat-Boivin et membre du Bureau du syndicat. « Au contraire ! La valeur environnementale du produit tel qu’on le conçoit ne peut qu’augmenter. Il y a le côté luxe du champagne, c’est indéniable. Mais nos consommateurs sont aussi sensibles à l’aspect climatique. On ne peut que réussir ». Le vigneron ne doute pas une seconde : il mettra ces coiffes écolos sur ses bouteilles.

Et qu’en pensent d’autres professionnels du secteur ? Eliott Pennotel, consultant et acheteur de vins, applaudit l’initiative qui offre une alternative à la coiffe traditionnelle à base d’aluminium. « Tout le monde peut y trouver son compte : producteurs, comme consommateurs. Sans oublier le côté artistique d’une coiffe papier, susceptible de redonner une seconde jeunesse au champagne ». Pour commencer, plusieurs centaines de milliers de coiffes papier devraient être mises à disposition des vignerons champenois par leur syndicat dès le printemps prochain.

Cette annonce intervient alors que les ventes de champagnes ont dépassé pour la première fois la barre symbolique des six milliards d'euros. 326 millions de bouteilles de ce vin pétillant ont été expédiées en 2022, soit le plus haut volume depuis 15 ans, a souligné Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons et coprésident de l'interprofession. 43,9% de la production se vend en France et 56,1% à l’export (source : CIVC).

