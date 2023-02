La taxation des géants du numérique au cœur du G20 Finances de Bangalore

La réunion des ministres des Finances des pays du G20 s’ouvre ce jeudi 23 février pour deux jours à Bangalore, dans le sud de l’Inde, avec à l’agenda, deux principales négociations : la mise en place d’une taxation minimum de 15% sur les multinationales, et celle sur les grandes entreprises du numérique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Il y a un peu plus d’un an, 140 pays de l’OCDE ont signé un accord qui garantit qu’ils imposeront une taxe de 15% minimum sur les sociétés, dans le but de lutter contre le dumping fiscal. Cet accord sera discuté au G20, et entrera en vigueur dans l’Union européenne en 2024. Cette imposition minimale de 15% est dit pilier 2 de l'accord de juillet 2021 trouvé à l'OCDE.

Le premier de ces deux piliers concerne la taxation des grandes entreprises du numérique, comme Google ou Apple. Mais il sera plus difficile de trouver un consensus sur ce point, déplore le ministre français de l'Économie Bruno Lemaire : « Aujourd'hui, les choses sont bloquées, notamment par les États-Unis, l'Arabie saoudite et l'Inde. Nous plaiderons pour un déblocage de la situation, notamment sur le pilier un de la taxation digitale. Les chances de succès sont minces. »

Le ministre a rappelé que la France avait déjà mis en œuvre une taxation des grandes entreprises du numérique au niveau national qui « rapporte [à la France, NDLR] près de 700 millions d'euros par an ». Bruno Le Maire souhaite que cet impôt soit étendu à toute l'Europe. Les géants du numérique placent leur siège social dans les pays européens aux taxes les plus faibles, ce qui leur permet de payer deux fois moins d’impôts que les entreprises traditionnelles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne