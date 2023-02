Stellantis publie un bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros en 2022

Le groupe automobile issu de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler enregistre un bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros en 2022. Hormis TotalEnergies, personne ne fait mieux parmi les 40 plus grosses sociétés françaises.

Vendre moins, mais vendre plus cher. La stratégie de Stellantis pour compenser l'instabilité du marché automobile a fonctionné. Le groupe aux quatorze marques, dont Peugeot, Citroën ou Jeep, enchaîne une deuxième année de bénéfice net record.

Électriques et hybrides vendus plus chers

Le moteur de cette croissance, ce sont les véhicules électriques et hybrides vendus plus cher, et en plus grand nombre, avec + 41% l'an passé. Stellantis compte d'ailleurs doubler son offre de modèles électriques d'ici fin 2024, avec l'objectif d'atteindre cinq millions de voitures électriques écoulés à horizon 2030.

Avec ces profits, le géant franco-italo-américain va gâter ses actionnaires en leur reversant 4,2 milliards d'euros de dividendes. Le groupe va également racheter 1,5 milliard d'euros d'actions, et verser une prime à ses plus de 200 000 salariés dans le monde.

Cinq méga usines

La société a aussi confirmé la construction future de cinq méga usines. Trois verront le jour en Europe et deux en Amérique du Nord. En 2023, Stellantis s'attend à un rebond du marché automobile mondial et espère donc continuer sur sa lancée.

