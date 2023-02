Le CAC 40 enregistre 140 milliards de bénéfices, en plein débat sur la taxation des superprofits

Les résultats record des entreprises du CAC 40 on été dopés notamment par l'énergie et le luxe, dont le groupe LVMH. Ici, son PDG Bernard Arnault annonce les résultats annuels de la maison-mère de Louis-Vuitton à Paris, le 26 janvier 2023.

Tout n'a pas encore été comptabilisé et pourtant il s’agit déjà de records faisant la joie d’actionnaires. Après une première salve de résultats annuels, les bénéfices nets des principales entreprises françaises du CAC 40 atteignent déjà 140 milliards d'euros pour 2022. En 2021, les mêmes 33 entreprises avaient dégagé collectivement 128 milliards d'euros.

Les entreprises du CAC 40 ont présenté des records tous azimuts, à commencer par le secteur de l'énergie avec Total. Dans un contexte de flambée des prix, et avec près de 20 milliards d'euros, la major française affiche le plus gros profit de l'indice devant le constructeur automobile Stellantis.

Les bénéfices du luxe ont gonflé de 23 % au total sur un an. Les quatre groupes français du secteur (LVMH, Hermès, Kering et L'Oréal) ont vu leur bénéfice net cumulé passer de 22 milliards d'euros en 2021 à 26,8 en 2022.

Plus impressionnante encore la progression comparée à 2019 - avant la crise sanitaire donc : +80 %. Les entreprises du secteur n'ont pas souffert de l'inflation générale puisqu'elles l'ont répercutée sur les prix de vente aux clients. LVMH explique d'ailleurs : « Pour le luxe, et en particulier chez nous, les prix augmentent toujours » dans une stratégie visant à « faire oublier le prix en vendant des produits plus sophistiqués », selon le directeur financier Jacques Guiony.

De son côté, STMicroelectronics signe la deuxième plus grosse progression de son bénéfice net. Le fabricant de semi-conducteurs profite de la forte demande mondiale et de l'effet de rattrapage post-pandémie qui ont tiré les prix vers le haut.

La guerre en Ukraine a tout de même laissé des traces sur les résultats de certains groupes : ceux d'ArcelorMittal, Renault et de la Société générale ont été affectés par des pertes en Ukraine ou des cessions en Russie.

Polémique sur la gratification des actionnaires en plein débat sur les superprofits

Avec leurs bénéfices hors norme en 2022, beaucoup d'entreprises ont décidé de gratifier davantage leurs actionnaires, sous une pluie de critiques leur reprochant de ne pas verser autant aux salariés, ni d'en faire assez pour le climat. « Il y a un problème de répartition, surtout au niveau des grandes entreprises, juge Léa Guerin, de l'ONG Oxfam. Chaque année, on a de nouveaux records de versements de dividendes, mais on n’entend jamais parler d'un record de salaires. »

Parmi les 33 entreprises du CAC 40 ayant publié leurs résultats annuels, aucun dividende n'est en baisse sur un an, selon un relevé de l'AFP. En 2022, les versements ont atteint un record à 56,5 milliards d'euros, selon la lettre financière Vernimmen.net. Société Générale veut, par exemple, redistribuer 90% de son bénéfice aux actionnaires, avec une hausse du dividende, malgré une chute de 64 % du résultat net.

Les bénéfices énormes, alors que l'économie mondiale vacille et que l'inflation asphyxie le pouvoir d'achat en France et ailleurs, ravivent le débat sur la taxation des « superprofits » exceptionnels.

Mais il est « vraiment compliqué de taxer ce qui n'est pas dans votre juridiction », note Chris Wheaton, analyste du secteur à la banque américaine Stifel, en référence aux profits réalisés par les groupes pétroliers en dehors du pays où se trouve leur siège social.

TotalEnergies a versé deux milliards d'euros au titre d'une taxe sur les superprofits dans l'UE et au Royaume-Uni, autant que ce qu'il prévoit de débourser au premier trimestre pour racheter des actions.

LVMH, qui a payé 5 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés dans le monde, va verser 400 millions d'euros d'intéressement et de participation à ses quelque 39 000 salariés français ainsi que 12 euros par action. Un total de quelque 6 milliards d'euros, dont près de 3 milliards reviennent à la famille du PDG Bernard Arnault. Stellantis va gratifier ses actionnaires avec 4,2 milliards d'euros de dividendes et 1,5 milliards de rachats d'actions... et débourser 2 milliards pour verser des primes à ses salariés.

