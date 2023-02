Un an après l'invasion de l'Ukraine, Washington renforce ses sanctions contre la Russie

La Maison Blanche a annoncé ce vendredi 24 février un renforcement des sanctions destinées à frapper durement l'économie de la Russie pour son invasion de l'Ukraine et à réduire l'accès de Moscou à des technologies sensibles comme les semi-conducteurs.

Les sanctions, qui ciblent des secteurs comme les banques et l'industrie de la défense, toucheront « plus de 200 personnes et entités, y compris des acteurs russes et de pays tiers à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie », a déclaré la Maison Blanche. Les nouvelles sanctions – qui viennent s'ajouter aux multiples mesures précédentes imposées au cours des douze derniers mois – viseront « une douzaine d'institutions financières russes, en alignement avec des alliés et des partenaires, ainsi que des responsables russes et des autorités mandataires opérant illégalement en Ukraine. »

La Maison Blanche a indiqué qu'elle ciblait ainsi les secteurs russes de la défense et de la haute technologie, ainsi que la mise en place de mesures visant à anéantir des tentatives visant à contourner les sanctions déjà mises en place. Le département américain du Commerce va également imposer des contrôles à l'exportation à près de 90 entreprises russes et de pays tiers, y compris en Chine, « pour s'être engagées dans des activités de contournement des sanctions et de remplacement en soutien au secteur de la défense russe », a déclaré la Maison Blanche. Les entreprises ciblées se verront interdire « d'acheter des articles, tels que des semi-conducteurs, qu'ils soient fabriqués aux États-Unis ou avec certaines technologies ou logiciels américains à l'étranger ».

Une trentaine de personnes et entreprises de pays européens (Suisse, Italie, Allemagne, Malte et Bulgarie), accusés d'avoir aidé à contourner les sanctions en fournissant des équipements militaires à la Russie, sont également visés, et voient ainsi leurs avoirs aux États-Unis gelés.

Secteur des métaux visés par les États-Unis

Le secteur russe des métaux et des mines est aussi dans le collimateur des sanctions économiques. « L'action d'aujourd'hui entraînera une augmentation des droits de douane sur plus de 100 métaux, minéraux et produits chimiques russes d'une valeur d'environ 2,8 milliards de dollars pour la Russie. Cela augmentera également considérablement les coûts de l'aluminium qui a été fondu ou coulé en Russie pour entrer sur le marché américain », a poursuivi la Maison Blanche.

Cette mesure va « contrer les dommages » causés aux producteurs américains par l'invasion russe, a souligné la Maison Blanche, ajoutant que ces dernières mesures adoptées contre la Russie ont été décidées « en coordination avec les partenaires et alliés du G7 ». Les pays du G7, qui doivent tenir vendredi un sommet virtuel pour marquer le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vont annoncer la création d'un nouvel organe connu sous le nom de mécanisme de coordination de l'application pour bloquer les tentatives de contournement des sanctions existantes. L'organisme sera présidé par les États-Unis au cours de sa première année, selon la Maison Blanche.

2 500 mesures de sanctions depuis un an

« Au cours de l'année écoulée, nous avons pris des mesures avec une coalition historique de partenaires internationaux pour dégrader le complexe militaro-industriel de la Russie et réduire les revenus qu'elle utilise pour financer sa guerre », a commenté la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, citée dans le communiqué. Depuis février 2022, plus de 2 500 mesures de sanctions économiques visant la Russie ont été prises par le Trésor américain, en coordination avec les alliés et partenaires des États-Unis, et plus de 30 pays ont pris des mesures similaires.

Londres a de son côté annoncé « de nouvelles sanctions interdisant l'exportation de tous les articles trouvés par l'Ukraine, ayant été utilisés par la Russie sur le champ de bataille ». Sont visés par les sanctions britanniques des responsables du géant russe de l'énergie atomique, Rosatom, mais aussi le PDG de Nord Stream 2, et ancien responsable de la sécurité de Vladimir Poutine, Mattias Warnig.

La Pologne bloque le nouveau train de sanctions européennes « trop mou » Varsovie bloquait vendredi l'adoption de la nouvelle série de sanctions européennes destinées à frapper l'économie russe, selon des sources diplomatiques à Bruxelles. Le nouveau paquet de sanctions européennes comprend notamment de nouvelles restrictions des exportations vers la Russie pour 11 milliards d'euros, le gel des avoirs de trois banques et de nombreuses entités, dont des entreprises iraniennes accusées de fournir des drones à Moscou. Or, la Pologne juge notamment insuffisantes les restrictions proposées sur les importations de caoutchouc synthétique de Russie utilisées pour les pneumatiques, ont précisé les délégations de quatre États membres. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a estimé vendredi que le dernier train de sanctions proposé par l'UE contre la Russie était « trop mou, trop faible », lors de sa visite à Kiev le jour anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

(Avec AFP)

