En France, nouvelle accélération de l'inflation

Selon les données de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'inflation a augmenté en février de 1% sur un mois pour s'établir selon le calcul européen à +7,2% sur un an. Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des « prix de l'alimentation et des services », explique l'Institut

Selon l'Insee, l'inflation en France a atteint en février 6,2% sur un an, tirée par les prix des produits alimentaires, après s'être tassée à 5,9% en décembre et 6% en janvier.

Alors que le coût de l'énergie ralentit nettement en raison notamment des tarifs réglementés de l'électricité mis en place au 1er février, les prix de l'alimentation continuent d'augmenter fortement. Ils sont repartis à la hausse en février avec plus 14,5% sur un an. Ce sont les produits frais qui ont le plus augmenté avec une hausse de 14,2% contre 10,2% le mois dernier.

Et ce n'est pas terminé. Suite aux discussions annuelles entre producteurs et distributeurs, les prix risquent de grimper à nouveau en mars et pourraient atteindre 10%.

De nouvelles augmentations sont à prévoir dans les grandes surfaces françaises Des négociations commerciales annuelles entre distributeurs et fournisseurs de l'agro industrie sont en cours et se termineront mardi soir. Une grande majorité des prix alimentaires devraient encore augmenter dans le panier de courses des Français. Tout le monde subit l'inflation : c'est l'argument principal des industriels de l'agro-alimentaire. Augmentation de leurs coûts de production, des matières premières, des emballages, etc. Ils demandent aux grandes surfaces d'acheter plus chers leurs produits. Emmanuel Macron appelait d'ailleurs, samedi 25 février, la grande distribution à « participer à l'effort ». Mais les distributeurs sont vent debout contre ces demandes. les jugeant exagérées, pas toujours justifiées et même parfois « délirantes » expliquait récemment le PDG du groupe Carrefour. Les grandes surfaces se sont engagées en décembre dernier « à prendre en compte les hausses subies », mais ne font pas mystère des conséquences qu'auront ces conditions d'achats actuellement négociées. Il y aura des augmentations pour les consommateurs : + 10% sur le premier semestre 2023, c'est le pronostic du président de la coopérative Système U. Les hausses seront répercutées progressivement, disent les distributeurs. Elles s'ajoutent aux 14% d'inflation actuelles, déjà subies par les ménages français. Des ménages qui se tournent massivement vers les marques les moins chères... et les distributeurs le disent désormais : certaines marques trop onéreuses pourraient très rapidement disparaître des rayons de leurs supermarchés.



Depuis le début du conflit en Ukraine aucun pays n'est épargné

Le Royaume-Uni subit une inflation à deux chiffres avec une flambée des prix alimentaires de plus 17% -qui provoque des grèves à répétition- et une envolée des prix de l'énergie. L'Espagne, qui a lancé en décembre un plan anti-inflation de 10 milliards d'euros, accuse un léger rebond de l'inflation en février à plus de 6% sur un an. Quant à l'inflation américaine elle rebondit à 5,4% en janvier.

Et tous ces chiffres confirment que l'inflation va perdurer.

