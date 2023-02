Environnement, droits de l'homme: de nouveaux modes d'action

Analyse

LA justice française doit se prononcer le 28 février sur le très controversé projet pétrolier de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie, dont six ONG réclament la suspension des travaux.

La justice française va-t-elle demander à TotalEnergies de revoir sa copie sur le projet Tilenga-EACOP ? On attend ce 28 février la décision sur les poursuites engagées par six ONG contre ce mégaprojet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie, action engagée au nom de la loi sur le devoir de vigilance. Elle fait partie des nouveaux leviers utilisés pour protéger l'environnement et les droits de l'homme. Ces dernières années, on assiste à un renouvellement des modes d'actions pour tenter de contraindre les grandes entreprises à plus de responsabilité.

Cette procédure contre TotalEnergies, n'est que la première d'une série qui s'étoffe. EDF, Suez, Casino ou encore, la semaine dernière, la BNP Paribas ont été assignés en justice. Et ce ne sont que quelques exemples. Les ONG ont donc saisi l'opportunité offerte depuis 2017 par cette loi sur le devoir de vigilance.

Une loi avec un potentiel « effet domino », souligne Elodie Valette, avocate au sein du cabinet Bryan Cave Leighton Paisner, spécialiste des questions climatiques et du devoir de vigilance. « On se demande jusqu'où ça peut aller, parce que c'est non seulement la société, mais ce sont aussi ces filiales, ses partenaires, ses sous-traitants » qui sont concernés. « Donc toutes les entreprises assujetties se posent des questions sur l'étendue de cette réglementation ».

Accélérer l'action militante

Il n'y a bien sûr pas qu'en France que les ONG se fondent sur le principe de responsabilité sociale des entreprises. Un même projet peut être attaqué à plusieurs niveaux. EACOP a aussi fait l'objet d'un recours de l'Inclusive Development International (IDI) déposé auprès de la SFI, une filiale de la Banque mondiale. : « Nous avons appris que Britam, une compagnie d’assurance d’Afrique de l’Est planifiait d’assurer EACOP », explique Coleen Scott, associée de l'IDI. Donc, nous avons déposé une plainte auprès du bureau indépendant de la responsabilité de la SFI en y expliquant les nombreuses raisons pour lesquelles le projet ne respecte pas les normes selon nous. À la suite de cela, nous avons récemment appris que Britam a décidé de retirer son soutien au projet EACOP et de ne pas l’assurer ». Un désengagement bien que le recours ait été retoqué.

S'adresser aux institutions financières, y compris aux assureurs, c'est l'un des chevaux de bataille de Reclaim Finance créée il y a trois ans. L'ONG « va puiser dans toute la boîte à outil » disponible pour normer les pratiques des acteurs financiers et des régulateurs. « On a une certaine lassitude et une envie de se renouveler étant donné que les anciens modes d'action n'ont pas permis d'aboutir à des résultats assez significatifs, confie Lucie Pinson, la fondatrice de Reclaim Finance. Malheureusement, on fait face à une accélération du dérèglement climatique et donc il faut aussi accélérer l'action militante. Ces nouveaux modes d'action viennent donc compléter la boîte à outils déjà développée par les ONG ou par les citoyens ».

Des fonds activistes au service de l'environnement

Au-delà des ONG, des fonds activistes se sont emparés de l'enjeu environnemental. Le système est simple : le fonds d'investissement prend une participation minoritaire dans une société cotée et fait pression pour obtenir des changements de stratégie.

En soi, ces fonds ne sont pas nouveaux - ils sont nés dans les années 1930 en particulier aux États-Unis. Le fait que certains d'entre eux agissent pour l'environnement est plus récent. Les dépôts de résolutions liées au climat lors des assemblées générales « ont augmenté lors des cinq dernières années et cela s'est accéléré sur les trois dernières années », note Clémence Lacharme, manager chez Carbone4.

« On a eu un fonds qui est Engine N°1, qui a utilisé cette technique lors de l'assemblée générale (AG) d'Exxon Mobile en 2021, détaille Hélène Lanier, directrice générale du groupe de réflexion 2° Investing Initiative. Ils ont eu un résultat assez intéressant. Ils ont obtenu la nomination de trois nouveaux administrateurs qui n'étaient pas les administrateurs proposés par l'entreprise et qui étaient jugés un petit peu plus favorables à une stratégie climatique plus ambitieuse pour Exxon Mobile. Ça, c'est quelque chose qui se développe ». Et de poursuivre, autre exemple à l'appui : « On a aussi le fonds TCI qui essaie de favoriser les 'Say on climate' ». Le principe des 'Say on climate' reprend le principe du 'Say on pay'. « Ils essaient de demander aux entreprises cotées de mettre au vote des actionnaires des résolutions relatives auparavant à la rémunération des dirigeants et des actionnaires, et maintenant relatives à la stratégie climatique des entreprises »

Les entreprises s'adaptent

Pour l'instant, globalement, les fonds activistes n'ont pas « énormément de poids, relativise Clémence Lacharme, parce que sinon on verrait davantage d'entreprises accélérer la transition. Mais, ils font pas mal de bruit », et c'est peut-être leur stratégie. « Parce qu'en fait, ça coûte aussi très cher de détenir des actions et d'avoir du poids, ce n'est pas évident, souligne-t-elle. L'idée, c'est aussi de faire du bruit au moment des assemblées générales ».

Sous la pression, « très souvent, les entreprises vont proposer une stratégie climatique soumise au vote des actionnaires. Ce sera leur stratégie climatique, pas celle proposée par le fonds, note Hélène Lanier. Ce n'est peut-être pas le résultat qui était escompté, mais c'est déjà un résultat ».

Quant aux actions en justice, les entreprises ont « déjà organisé ce qu'on peut qualifier de 'révolution de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) », relate Elodie Valette. Elles ont notamment créé des départements chargés de la rédaction et du suivi des plans de vigilances.

