France: l’inflation alimentaire encore en hausse, le gouvernement veut un dispositif d’aide

Le prix du caddy des Français va augmenter de 10%, en plus des 14,5% de l'inflation alimentaire sur un an pour février.

La facture de l’alimentation va grimper pour les consommateurs français avec une moyenne de 10% au printemps. Le ministre de l’Économie Bruno le Maire s’est dit jeudi 2 mars favorable à un dispositif de soutien à « tous nos compatriotes ».

Les négociations annuelles sur les prix entre industrie agroalimentaire et grandes surfaces ont été cette année particulièrement tendues. Les industriels demandent davantage aux grandes surfaces, invoquant une meilleure rémunération pour les agriculteurs. Les distributeurs se disent contraints de répercuter ces augmentations sur le consommateur final.

Conséquence : le prix du caddy des Français va augmenter de 10%, en plus des 14,5% de l'inflation alimentaire sur un an pour février. « Il ne doit pas y avoir et il n’y aura pas de "mars rouge", a réagi ce jeudi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, en visite au Salon de l'agriculture. Je réfute cette expression. C’est une expression qui fait peur aux Français. Je souhaite que nous ayons dans les prochains jours un accord collectif sur un certain nombre de produits, aux prix les plus bas possibles et je souhaite que cet accord soit appliqué au 15 mars. »

Un « dispositif » d’aide « qui touche tous nos compatriotes »

Face à ces hausses, et malgré la volonté affichée par le gouvernement d'en finir avec sa stratégie de « quoi qu'il en coûte » décrétée pendant la pandémie de Covid-19, le gouvernement parle d’un dispositif d’aide. « Je ne suis pas favorable à un dispositif trop ciblé », a précisé Bruno le Maire. « Je suis favorable à un dispositif qui touche tous nos compatriotes, toutes les classes moyennes, tous les Français », a poursuivi le ministre.

Pour limiter le coût de ce dispositif encore flou, le ministre appelle les distributeurs et les grands industriels à « faire leur part du chemin ». « Tout ne peut pas être payé par l'État », a-t-il insisté. « Les distributeurs sont prêts à faire des gestes supplémentaires, les industriels comprennent aussi la difficulté de la situation. Je suis convaincu que nous pourrons trouver cet accord collectif dans les jours qui viennent, qui permettra de partager le poids de l'inflation », a conclu Bruno Le Maire.

Le président Emmanuel Macron avait déjà enjoint samedi les distributeurs à « participer à l'effort ». Un appel pour l'instant pas vraiment entendu. Le blé en baisse de 23%, l'huile, le beurre, l'aluminium, les emballages sont également en baisse. Ce qui fait s'interroger les grandes surfaces sur ces augmentations parfois « injustifiées », selon elles.

