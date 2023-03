Apple investit un milliard d’euros dans la conception de puces électroniques en Allemagne

Apple va injecter un milliard d'euros supplémentaires pour agrandir son centre de conception de puces électroniques à Munich. C'est là que le géant américain de la tech a installé, il y a deux ans, le siège de son « Silicon Design Center » en Europe.

Ce nouvel investissement d'un milliard d'euros du géant américain de la tech va s'étaler sur six ans et s'ajouter à celui d'un montant similaire effectué il y a deux ans dans la ville allemande de Munich, siège de gros industriels comme Siemens ou BMW et place forte de l'innovation technologique.

Apple veut en effet produire ses propres puces pour iPhone, iPad, MacBook et d'autres produits. Il espère lancer trois nouveaux sites de recherche et de développement dans le pays où il compte 2 000 ingénieurs. Objectif : atteindre l'autonomie pour ne plus dépendre des fournisseurs asiatiques.

L'Europe veut rattraper son retard face à la Chine et les États-Unis

La pandémie de Covid-19 a en effet totalement bouleversé la chaîne d'approvisionnement et créé une pénurie mondiale de semi-conducteurs, pesant lourdement sur les industries aux États-Unis et en Europe.

L'Europe, avec le Chips Act, ambitionne, elle aussi, d'entrer dans la course et de rattraper son retard vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Au minimum 11 milliards d'euros seront investis d'ici 2030 pour financer de grandes usines, des mega fabs, au sein des États membres pour innover et produire des semi-conducteurs pour l'automobile connectée, la santé, les télécoms, la défense ou encore la sécurité.

