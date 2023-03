L’État norvégien engrange des bénéfices énergétiques records grâce à la guerre en Ukraine

L’État norvégien a encaissé en 2022 131 milliards d'euros de revenus pétrogaziers. En un an, ce bénéfice a triplé. C’est ce qu’il ressort des derniers chiffres publiés ce lundi par l’Institut norvégien des statistiques.

En 2022, la Norvège est devenue le plus gros fournisseur de gaz naturel de l'Europe, du fait notamment de la guerre en Ukraine. Oslo a en effet profité de la réduction des livraisons russes, et d’une augmentation de ses exportations. Grâce à l’envolée des prix de l’énergie, l'État norvégien a engrangé d’énormes revenus, via les taxes imposées aux compagnies pétrolières et ses participations dans les gisements d’hydrocarbures. À cela s’est ajouté les dividendes versés, par le géant de l'énergie Equinor, dont il détient 67%. L’an dernier, Equinor est devenu le plus grand fournisseur de gaz en Europe. Son bénéfice net a atteint, près de 27 milliards d’euros.

Parfois accusée d’être un « profiteur de guerre » du fait de l’envolée de ses revenus, le gouvernement norvégien tient à rappeler qu’une partie de cette manne, sera restituée à l’Ukraine. Au total, Oslo compte verser, près de 7 milliards d’aides civile et militaire à l’Ukraine, sur les cinq prochaines années.

