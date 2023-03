Les femmes victimes de l’effet Matilda dans le numérique

Journée des droits des femmes

Le secteur de la Tech et du numérique traîne depuis des lustres une réputation peu enviable. Ce milieu exclusivement masculin n’intéresserait pas les femmes. La Journée internationale des droits des femmes permet de pourfendre cette idée reçue.

Les femmes ont souvent été à l’origine de grandes innovations dont la Tech mondiale a largement profité. Hedy Lamarr, par exemple, qui était une femme de science, plus connue dans les années 1930 comme l’actrice hollywoodienne la plus belle du monde. Mais entre deux tournages on lui doit la mise au point en 1941 d’un système de cryptage pour radioguider, sans risque de brouillage des ondes, les torpilles des sous-marins. Son invention se retrouve aujourd’hui dans toutes les technologies sans fil, Wi-Fi, GPS, téléphonie mobileou encore Bluetooth. En revanche, la reconnaissance de ses contributions a été largement occultée, tant par les hommes d’hier que ceux d’aujourd’hui, incapables d’intégrer que l’on peut être une brillante scientifique et une star du cinéma.

On peut également citer la mathématicienne Ada Lovelace qui a créé en 1842, le premier programme informatique du monde qui fonctionnait à l’époque sur l’ancêtre mécanique de l'ordinateur. Et nous pourrions ainsi multiplier les exemples de ces innovatrices « invisibilisées » par un monde de la Tech dominé par les hommes. Toutes victimes de l’effet Matilda, dénommé ainsi en mémoire de Matilda Joslyn Gag, l’une des premières à avoir dénoncé le déni systématique des contributions des femmes dans les sciences, nous précise Estelle Landry cheffe de projet chez Pix. Ce service public en ligne soutenu par l’Europe et le gouvernement Français a pour mission d’accompagner l’élévation des compétences des citoyens en numérique.

« Briser les barrières et pourfendre les idées reçues »

« L’Américaine, historienne des sciences Margaret Rossiter a démontré que ce phénomène de déni des contributions des femmes dans le domaine des sciences était systématique avec comme conséquence l’attribution récurrente de leurs découvertes au profit de leurs collègues masculins.C’est elle qui a inventé le terme « effet Matilda » en mémoire de Matilda Joslyn Gag, militante féministe américaine du XIXe siècle qui avait remarqué que des hommes s'attribuaient constamment les pensées intellectuelles des femmes. Ce phénomène de déni est très présent dans les métiers du numérique, de la Tech et les filières scientifiques, selon une enquête réalisée à la demande de la Commission européenne. Sur l’ensemble des femmes diplômées seules 13 % d’entre elles choisissent d’exercer leurs talents dans les métiers du numérique. Je reste convaincu que c’est une histoire d’éducation et Pix service public en ligne s’est donné comme mission de promouvoir les métiers de la Tech dans les lycées, les collèges et auprès de tous les citoyens hommes ou femmes pour démontrer que les métiers du numérique sont accessibles à tous, de briser les barrières et pourfendre les idées reçues sur ces filières professionnelles qui ne sont pas uniquement réservées qu’aux hommes. »

Alors que chaque secteur d’activé doit représenter la pluralité des profils de la population française, la parité homme-femme au sein de l’écosystème Tech devient essentielle. Cette parité permettrait de répondre à la pénurie de talents à laquelle tous les secteurs d’activités confondus doivent faire face depuis plusieurs années, alertent de nombreuses associations de défense des droits des femmes. Une parité défendue aujourd’hui par les grandes entreprises qui sont devenues entièrement dépendantes des innovations du numérique.

