Faillite de la Sillicon Valley Bank: un effet de domino n'est pas à exclure

Au Royaume-Uni, HSBC rachète SVB pour une livre symbolique

Côté britannique, la branche locale de la banque californienne a été vendue à HSBC pour une livre symbolique. Un week-end de réunions et de négociations aura suffit pour parvenir à un accord. Les clients de SVB UK pourront donc accéder à leurs dépôts et à leurs services bancaires dès aujourd'hui. Cette transaction a été orchestrée par la Banque d'Angleterre, en coordination avec le Trésor et les autorités de régulation bancaire et des marchés britanniques, mais elle a été financée sur les « ressources existantes » de HSBC.

Acquisition « stratégique »

Vendredi, SVB UK détenait des prêts d'un montant d'environ 5,5 milliards de livres et des dépôts pour plus de 6,5 milliards de livres? selon les indications du géant bancaire britannique. Une acquisition « stratégique » pour le Royaume-Uni. Le directeur général d'HSBC estime que cet achat renforce la banque commerciale et améliore sa capacité à servir les startups - y compris dans la technologie et les biotechnolgies. L'opération enlève aussi un caillou dans la chaussure du gouvernement britannique. Le budget doit être présenté mercredi. Or, la pilule d'un plan de sauvetage du secteur de la technologie aurait sans doute eu du mal à passer alors que le gouvernement a assuré qu'il n'y avait plus de fonds pour aider la population face à l'inflation.