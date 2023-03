La BCE augmente d'un demi-point ses taux directeurs

La Banque centrale européenne relève ses taux d'un demi-point de pourcentage. L'Institution de Francfort s'en tient donc à son projet de durcir sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation, et ce, malgré les turbulences affectant le secteur bancaire.

Publicité Lire la suite

Peu importe les événements de ces derniers jours, Christine Lagarde persiste et signe. Un nouveau tour de vis monétaire donc de 50 points de base. Certes, l'inflation devrait descendre à 5,3%, cette année, mais elle pourrait à nouveau remonter en 2024. Ce n'est clairement pas le moment d'abandonner le combat. Au contraire.

La Banque centrale européenne est la première depuis la chute de Silicon Valley Bank et de deux autres banques régionales américaines à communiquer qu'elle poursuivra sa politique monétaire. Elle s'engage même à relever encore sensiblement ses taux dans les mois à venir, alors que le spectre d'une nouvelle crise bancaire aurait pu l'inciter à davantage de prudence.

Mais l'horizon économique semble s'éclaircir davantage. Outre une inflation moins élevée, la zone euro devrait connaître une croissance plus forte que prévu en 2023. La hausse des prix de l'énergie devrait aussi ralentir. L'économie européenne résiste face à l'environnement international difficile, ont estimé les gardiens de l'euro lors de leur réunion à Francfort.

«Nous surveillons les tensions actuelles et restons prêts à réagir»

« Nous surveillons de près les tensions actuelles sur les marchés et restons prêts à réagir si nécessaire pour préserver la stabilité des prix et la stabilité financière dans la zone euro. Le secteur bancaire de la zone euro est résilient, ses besoins en capital et en liquidités sont pourvues. Permettez-moi de vous réassurer : nous restons déterminés à combattre l'inflation et la faire revenir au-dessous des 2% », a déclaré Christine Lagarde, la présidente de la BCE.

Christine Lagarde: «Nous surveillons les tensions actuelles et restons prêts à réagir» Agnieszka Kumor

► À lire aussi La crise de la Silicon Valley Bank va-t-elle entraver la lutte contre l’inflation?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne