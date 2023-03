La Fed relève encore son taux directeur malgré les turbulences bancaires

La banque centrale américaine (Fed) a relevé mercredi son taux d'un quart de point de pourcentage, en recherche d'équilibre entre sa lutte contre l'inflation et les turbulences sur le secteur bancaire qui, a-t-elle averti, risquent de « peser » sur l'économie. Le principal taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 4,75 à 5,00%, au plus haut niveau depuis 2006, et l'institution prévoit des hausses supplémentaires.

La Fed a averti, dans un communiqué, que la récente crise des banques était « susceptible [...] de peser sur l'activité économique, les embauches et l'inflation ». « L'ampleur de ces effets est incertaine », a-t-elle souligné. Mais l'argent des épargnants est « en sécurité » et le système bancaire reste solide, a assuré en conférence de presse le président de la Fed, Jerome Powell, qui a souligné que l'institution est « résolue à tirer les leçons de l'épisode ».

Les responsables de la Fed anticipent majoritairement des hausses supplémentaires du taux dans les mois à venir, mais évoquent plus largement, dans le communiqué, « des actions supplémentaires de raffermissement de la politique », sans mentionner les taux spécifiquement. Malgré les difficultés, la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine « existe toujours », a ajouté Jerome Powell, affirmant que la Fed « tente de trouver » le bon chemin.

La puissante banque centrale américaine se trouvait face à un difficile arbitrage : continuer à relever son principal taux directeur pour juguler la forte inflation ou marquer une pause, afin d'éviter d'aggraver les difficultés des banques, les anticipations montrant les hésitations du marché sur le sujet.

Inquiétudes après la faillite de la SVB

Les faillites récemment des banques régionales américaines Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank et Silvergate ont créé une vague d'inquiétudes. Gouvernements, banques centrales et régulateurs sont intervenus en urgence pour tenter de rétablir la confiance, meilleure arme pour éviter une contagion. « Nous devons renforcer la supervision et la régulation » des banques, a concédé M. Powell, qui a rappelé qu'une enquête des régulateurs est en cours et qui s'est montré favorable à la conduite d'une enquête indépendante.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a assuré mercredi, devant une commission du Sénat, que « le système bancaire américain était solide ». « Les actions récentes du gouvernement fédéral ont démontré notre engagement résolu à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'épargne des déposants », a-t-elle ajouté. « Il est important d'être clair : les actionnaires et les créanciers des banques en faillite ne sont pas protégés par le gouvernement. Et aucune perte [...] ne sera supportée par le contribuable », a également souligné la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden.

