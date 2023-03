Fin de cavale pour Do Kwon, fondateur de la cryptomonnaie terra

Le fondateur sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, Do Kwon, a été inculpé de falsification de documents et doit comparaître vendredi 24 mars au Montenegro devant un tribunal qui étudiera une demande d'extradition.

Le Sud-Coréen, accusé d'avoir « orchestré une fraude aux actifs cryptos et fait perdre aux investisseurs plusieurs milliards de dollars », a été arrêté jeudi au Monténégro. Une demande d’extradition a été envoyée par Séoul aux autorités monténégrines.

Do Kwon – dont le nom complet est Kwon Do-hyung – n’a que 31 ans et pas moins que huit chefs d’inculpations ont été retenus contre lui par un jury fédéral de New York, dont ceux pour fraude boursière et fraude en ligne. Il est accusé d’avoir fait perdre aux investisseurs 40 milliards de dollars.

En Corée du Sud, l’homme est recherché pour violation des règles des marchés financiers. Do Kwon faisait croire que sa cryptomonnaie Terra était stable et protégée contre les aléas du marché, ce qui n’était pas le cas. En avril de l’an dernier, le Terra avait atteint son plus haut niveau. Un mois plus tard, la cryptomonnaie perdait subitement plus de la moitié de sa valeur avant de tomber à zéro.

Faux passeports

Ce qui a provoqué un vent de panique sur le marché des cryptomonnaies, ruinant ainsi de petits investisseurs. Au total, les pertes s'élèvent à près de 40 milliards de dollars (environ 37 milliards d'euros). Les cryptomonnaies sont de plus en plus surveillées depuis des séries de krachs, de controverses et la faillite de FTX, l'une de leurs plateformes d'échange les plus importantes.

Do Kwon a été arrêté à l’aéroport de Podgorica, la capitale du Monténégro, en compagnie de son directeur financier, Hon Chang Joon. Ils étaient en possession de faux passeports belge et costaricien et voulait fuir vers Dubaï. Do Kwon a été inculpé pour falsification de documents. En septembre, des procureurs sud-coréens avaient demandé à Interpol d'émettre une notice rouge à son encontre dans les 195 pays membres de l'organisation et annulé son passeport. Séoul va demander son extradition.

(Avec AFP)

