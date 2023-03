France: vers une loi pour réguler les influenceurs sur les réseaux sociaux

Compte d'une influenceuse sur Instagram (Image d'illustration). dpa/picture alliance via Getty I - picture alliance

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les influenceurs seront bientôt encadrés par une loi. La France s'empare de cet épineux dossier après de nombreux cas de fraudes ou abus. Il ne sera plus possible de faire tout et n'importe quoi lors des placements de produits ou autres publicités masquées. L'objectif de ce texte est de clarifier les obligations que doivent respecter les 150 000 influenceurs français.