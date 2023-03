Les risques pour la stabilité financière restent accrus selon le FMI

Après une fin de semaine très volatile, qui s'est achevée par une dégringolade de l'action de Deutsche Bank, de nombreuses questions sont encore en suspens concernant la stabilité financière dans le monde. Ce qui inquiète notamment le Fonds monétaire international (FMI).

Pour Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, les risques pour la stabilité financière « ont augmenté » ces derniers temps. Certes, les économies avancées ont pris des mesures décisives qui ont dans une certaine mesure atténué les tensions sur les marchés. Mais « l'incertitude est élevée » et il faut « rester vigilant », a martelé dimanche 26 mars l'économiste bulgare lors du Forum sur le développement de la Chine à Pékin.

Le FMI, qui prévoit une croissance mondiale ralentie – en deçà de 3% cette année –, surveille de près la situation et ses éventuels effets pour les perspectives économiques et la stabilité financière mondiale. Une attention particulière devrait être portée aux pays les plus vulnérables, notamment ceux dont le niveau d'endettement est très élevé.

C'est le cas par exemple du Ghana ou de l'Argentine. En fin de semaine, l'agence Fitch a abaissé la dette argentine en dollars, la passant à un cran juste au-dessus du défaut de paiement.

