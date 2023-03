Binance attaqué par le régulateur américain, les cryptomonnaies tremblent

La plus importante plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, est dans le viseur de la justice américaine. L’autorité des produits financiers dérivés, la CFTC, accuse l’entreprise ainsi que son patron? Changpeng Zhao, d’avoir contourné volontairement la réglementation américaine.

Alors que plusieurs projets de lois sont en cours de discussion au Congrès, les autorités américaines ne perdent pas le temps. Dans le document déposé devant un tribunal fédéral de l'Illinois, au nord du pays, le régulateur demande que Binance soit interdit d'enregistrement et de vente de certains produits financiers aux États-Unis.

Le Far West des cryptomonnaies

Cela fait un moment que la Commodity Futures Trading Commission chargée de la régulation des bourses de commerce, où se traitent les matières premières (CTFC), ainsi que son pendant boursier, le puissant gendarme des marchés, la Securities and Exchange Commission (SEC) dénoncent les pratiques des acteurs du milieu des cryptomonnaies. Les actifs numériques, extrêmement volatils, s’échangent dans un vide juridique. C’est un peu le Far West des cryptomonnaies et les régulateurs souhaitent y mettre fin.

Ils reprochent en effet à Binance d'avoir vendu à des clients américains des produits en ne respectant pas la réglementation financière, alors qu’ils s'étaient engagés à ne pas solliciter d'utilisateurs aux États-Unis. La CFTC déclare notamment que « sur instruction de (Changpeng) Zhao, Binance a recommandé à ses employés et à ses clients de contourner les contrôles en matière de conformité (réglementaire) pour maximiser ses profits ». Aussi, Binance aurait choisi de ne pas demander à ses utilisateurs américains une preuve d'identité, comme le requiert la réglementation financière aux États-Unis, selon le document déposé lundi.

Les cryptomonnaies profitent-elles de la crise bancaire ?

Pour le président de la CFTC, Rostin Behnam, cela devrait sonner comme un avertissement à tous dans le milieu des actifs numériques. Selon les experts, la débâcle des banques américaines Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank et la crise bancaire qui l’a suivie ont grandement profité au marché des cryptomonnaies. La plus célèbre d’entre elles, le Bitcoin, a ainsi regagné plus de 30% de sa valeur en deux semaines.

En revanche, le coup porté à présent par le régulateur à Binance a eu un effet immédiat sur le milieu des cryptomonnaies. Le Bitcoin est ainsi tombé à son plus bas niveau depuis dix jours, à 26.543 dollars. Et le Binance Coin (BNB), cryptomonnaie rattachée à la plateforme éponyme et quatrième devise numérique par la valorisation globale, elle perdait plus de 6%.

Quant à la plateforme et son patron, Changpeng Zhao, ils affirment collaborer avec la CFTC depuis plus de deux ans et se disent déçus que le régulateur soit allé jusqu’à engager une action en justice à leur encontre.

