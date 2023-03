La Russie augmente encore ses livraisons de pétrole vers l'Inde

Le géant pétrolier russe Rosneft a annoncé, mercredi 29 mars, avoir signé un contrat avec un partenaire indien pour « augmenter considérablement » les livraisons de pétrole russe. L’annonce intervient au moment où Moscou, visée par un embargo occidental, cherche à réorienter ses ventes d’hydrocarbures vers l'Asie.

Ni le montant, ni les volumes décidés n’ont été communiqués. Tout ce que l’on sait, c’est que Rosneft a signé un contrat avec l’entreprise l'Indian Oil pour « augmenter considérablement les approvisionnements en pétrole » vers l'Inde, qui sont déjà considérables. La Russie a annoncé mercredi 29 mars que ses exportations de brut vers l'Inde ont été multipliées par 22 l’an dernier.

Réorientation des exportations

Moscou, frappée par de lourdes sanctions occidentales, réoriente ses exportations d’hydrocarbures vers l’Asie notamment vers la Chine et l’Inde. Ces deux pays profitent de la situation pour négocier le prix à la baisse des volumes d’or noir russe non achetés par les pays occidentaux. Depuis les sanctions occidentales contre Moscou en raison de l’invasion de l’Ukraine, les échanges commerciaux entre la Russie et l’Inde se sont accrus grâce, entre autres, aux énergies fossiles.

Un des cinq principaux partenaires commerciaux de l'Inde

Rosneft, qui cite des données du ministère indien du Commerce, indique que la Russie est devenue, l'an passé, pour la première fois de son histoire, l'un des cinq principaux partenaires commerciaux de l'Inde, le volume des échanges entre les pays atteignant 38,4 milliards de dollars.

