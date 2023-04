Pétrole: les prix s’envolent après l’annonce d’importantes coupes dans la production

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Les prix du pétrole bondissent de plus de 5% ce lundi 3 avril. Le baril de Brent, la référence mondiale, part pour 84 dollars, celui de WTI américain frôle les 80 dollars. Une brusque hausse après que mi-mars, le brent était tombé à son plus bas niveau en deux ans. Une baisse qui laissait alors entrevoir un répit sur le front de l'inflation.

L'explication de cette nouvelle flambée est simple : plusieurs grands pays producteurs se sont entendus sur des coupes dans la production. L'Algérie, l'Irak, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman et le Koweït réduiront leur production dès le mois de mai, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Au total, ce sont un million de barils par jour de moins qui arriveront sur le marché, Ryad représente à elle seule la moitié de cette baisse.

Une coupe plus importante

Cette nouvelle coupe dans la production mondiale est la plus importante depuis celle décidée en octobre par l'Opep+, une coupe alors de 2 millions de barils par jour. Et c'est un nouveau camouflet pour Washington car les États-Unis appelaient au contraire à augmenter l'extraction de pétrole pour tenter de limiter l'inflation. Une inflation qui, certes, ralentit, mais reste à des niveaux élevés. Or, dans le même temps, après sa politique « zéro-Covid », la Chine, le pays le plus gourmand en or noir, rouvre son économie, de quoi créer un appel d'air.

Mesure de « précaution »

Et c’est cette même inflation qui aurait conduit les géants pétroliers à mettre la pédale douce. Selon un analyste, la demande en pétrole reste menacée par l'inflation et les pressions récessionistes. Ryad évoque une mesure de « précaution visant à soutenir la stabilité du marché pétrolier ». Moscou estime aussi que ces coupes sont dans l'intérêt du marché mondial.

