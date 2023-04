La France compte 30 000 centenaires en 2023

En 2023, la France compte 30 000 personnes âgées de 100 ans ou plus, soit près de 30 fois plus que dans les années 1960-1975.

La France est le pays européen qui compte le plus de centenaires, selon une étude de l'Insee. Il pourrait même y en avoir plus du double dans 15 ans. Leur nombre pourrait être compris entre 100 000 et 600 000, selon les différentes estimations, qui dépendent notamment de l'évolution de l'espérance de vie.

Cette étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) montre qu'il y a 30 fois plus de centenaires en 2023 en France qu'en 1970 et les femmes centenaires sont très largement majoritaires (86 %).

Le niveau social a un impact important sur la chance de souffler 100 bougies. Devenir centenaire est nettement plus fréquent chez les diplômés du supérieur que chez les personnes sans diplôme, car en général un niveau de vie plus élevé favorise l'accès aux soins et les personnes plus diplômées exercent moins souvent un travail physique.

En France, un peu plus d'une personne centenaire sur deux, vit en institution. Parmi les autres, 33 % habitent seuls et 12 % résident avec une autre personne.

Selon l'Insee, la fréquence assez élevée de la vie à domicile pour les centenaires s'explique en partie par le fait qu'ils sont les moins fragiles de leur génération et donc les plus susceptibles d'être autonomes.

La personne détenant le record mondial de longévité est la Française Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans et cinq mois. La doyenne actuelle de l’humanité est également Française : il s’agit de Lucile Randon, âgée de 119 ans.

► À lire : le rapport de l'Insee

