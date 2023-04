La Pologne est le deuxième producteur mondial de batteries au lithium

Ces batteries au lithium sont devenues primordiales à l’heure de l’explosion de la mobilité électrique. Si l’Europe tente de combler son retard face à la Chine et aux États-Unis, la Pologne fait figure de bon élève.

avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Il n’y a pas beaucoup d’engouement pour acheter des voitures électriques en Pologne, mais ça n’empêche pas le pays d’être l’un des premiers producteurs mondiaux des batteries avec lesquelles elles fonctionnent.

Grâce à de nombreux investissements, la Pologne est allée plus vite que ses voisins européens et même que les Etats-Unis. Notamment avec son usine gigantesque du groupe sud-coréen LG dans le sud du pays. C’est la plus grande usine pour batterie de voitures électriques d’Europe et les investissements ne finissent pas d’arriver, que ce soit de l’Union européenne, du gouvernement polonais ou de l’entreprise sud-coréenne elle-même.

Grâce à tous ces efforts, la Pologne a multiplié, en six ans, par 38 ses exportations de batteries au lithium. Ça représente plus de 2 % de tout ce que le pays exporte.

Les constructeurs automobiles ont senti la bonne affaire et ont rapidement annoncé de gros investissements dans des usines de productions de véhicules électriques. Ils savent que l’Union européenne a banni la vente de voitures à moteur thermique pour 2035.

Mais la Pologne ne devrait pas rester sur le podium des plus gros producteurs de batteries au lithium très longtemps. La course est lancée depuis quelques années, et en Europe, de nombreuses usines devraient voir le jour dans les prochaines années et augmenter drastiquement la production totale du continent. Sans pour autant inquiéter la Chine, qui restera numéro 1 dans le secteur.

