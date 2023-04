Samsung Electronics revoit ses plans après une lourde chute de ses bénéfices

Vendredi 7 avril, Samsung Electronics a annoncé une chute très importante de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre 2023. En conséquence, l’entreprise a décidé de réduire sa production de cartes mémoire. Une décision drastique et inattendue de la part du leader du secteur, qui avait précédemment assuré qu’il ne prendrait pas cette direction pourtant prise par ses concurrents. Des coupes dues, selon Samsung, à une très nette baisse de la demande mondiale.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Une chute du bénéfice de 96% par rapport au premier trimestre 2022 : les premiers résultats de Samsung Electronics cette année apparaissent plutôt inquiétants. En fait, ce sont les pires depuis quatorze ans. En conséquence, le plus important conglomérat sud-coréen a annoncé une « réduction significative » de sa production de puces.

Soudaine et inhabituelle, la décision rejoint celle de ses principaux concurrents. Le leader mondial du secteur avait évoqué des possibles ajustements pour faire face à la baisse des achats des consommateurs dans un contexte de forte inflation, mais avait rejeté l’idée d’une réduction de la production. Durant la pandémie de Covid-19, les fabricants de smartphones et d’ordinateurs avaient accumulé d’importants stocks de puces pour affronter la hausse de la demande, et ils cherchent désormais à épuiser.

Paradoxalement, le cours Samsung a bondi de 4,5% ce 7 avril, et celui de son concurrent, SK Hynix, de plus de 6%. Les investisseurs semblent parier sur un rebond du marché au prochain trimestre, alors que les prix des puces ont chuté de 70% ces neuf derniers mois. Malgré cette baisse de production annoncée, Samsung maintient ces investissements au long terme pour tenter de préserver son avance technologique.

► À lire aussi : Les bénéfices de Samsung Electronics chutent de plus de deux tiers au dernier trimestre 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne