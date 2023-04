Encore méconnus, ces vins moldaves qui ont tout des grands

Reportage

La Moldavie figure parmi les vingt plus grands producteurs de vin au monde. Largement tournés vers les pays de l’Union européenne, les producteurs moldaves ont pu limiter les effets de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. Mais la hausse des prix des matières premières les inquiète.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale,

Des maisons à toit pointu, chacune avec son verger à pommes adossé à la maison. « On est chez nous ». Le doigt d’Andrian Digolean au volant de la voiture pointe vers un grand panneau à l’entrée d’Orhei, une ville moyenne située à 44 kilomètres au nord de la capitale, Chisinau. On y lit : Château Vartely. Andrian Digolean en est le directeur commercial. Il faut encore traverser la ville, contourner une barre d’immeubles décatis et un cimetière municipal pour arriver au domaine. Mais l’enthousiasme de notre hôte est contagieux.

Une ville au passé mouvementé

C’est par la voie rapide bordée de noisetiers que l’on arrive à Orhei. L’artère principale grouille de voitures modernes. Le centre agro-industriel au passé mouvementé doit sa transformation à son ancien maire, Ilan Shor. En fuite en Israël, l’ancien oligarque a écopé de sept ans et demi de prison en Moldavie pour avoir siphonné un milliard de dollars dans des banques, mais continue de déstabiliser la vie politique dans son pays.

À la tête de la municipalité, son ancien bras droit Marina Tauber, du parti pro-Kremlin éponyme Shor. Des personnalités à l’éthique contestable que les habitants de la ville continuent de soutenir contre vents et marées. Notre hôte, un pro-européen assumé, secoue sa tête, consterné. La tension est palpable entre les aspirations pro-occidentales du pays et son passé soviétique. Heureusement, la région est aussi connue pour sa production de vins.

Le secteur important pour l’économie moldave

La Moldavie est héritière d’une longue tradition viticole. Un passé qui remonte à 5 000 ans avant notre ère. En témoignent des collections préhistoriques du Musée national de l’histoire de la Moldavie à Chisinau. Le marché du vin joue un rôle majeur dans l’économie de ce pays de 2,6 millions d’habitants.« Le secteur génère 5% du PIB moldave », observe Arcadie Barbaroşie, directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP) basé à Chisinau. En 2022, la Moldavie a produit 1,3 million d’hectolitres de vins et en a exporté pour 145,5 millions d’euros. Le pays a su tirer des leçons de deux embargos imposés sur les vins moldaves par la Russie en 2006 et 2013. « Bon nombre de domaines ont alors fait faillite, mais de nouvelles entités avec des équipements modernes ont vu le jour », estime-t-il.

Le secteur a su diversifier ses marchés, en augmentant la qualité et les prix des bouteilles. Fondé en 2013, l’Office national de la vigne et du vin (ONVV) a fait de sa marque Wine of Moldova un outil promotionnel dans le monde entier. Largement tournés vers l’Union européenne, les producteurs moldaves ont pu limiter les effets de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. « Mais la hausse des prix des matières premières nous donne du fil à retordre », soupire le directeur commercial de Château Vartely. Autre problème : un tiers « d’œnotouristes » qui visitaient ce domaine avant le Covid ne sont pas revenus depuis.

Andrian Digolean, directeur commercial de Château Vartely. © Agnieszka Kumor / RFI

Nous sommes à Codru, la région viticole du centre. Avec Valul lui Traian au sud et Ştefan Voda à l’est, elle constitue une des trois zones de production de raisins du pays (IGP, Indications géographiques protégées). Plus de la moitié des vignobles de la Moldavie sont concentrés à Codru. Son paysage vallonné ressemble aux coteaux bourguignons. Le Dniestr, un grand fleuve séparant la Bessarabie de la Transnistrie, tempère les gelées printanières. Château Vartely a décidé d’y planter ses variétés de raisin blanc. Une autre partie de son vignoble de 500 hectares est située dans le sud où des cultivars rouges profitent de la proximité du Prut, la rivière frontalière avec la Roumanie.

L’originalité des vins moldaves

Les producteurs moldaves utilisent les variétés de raisin internationales pour produire leurs cuvées, mais les cépages locaux ont aussi la cote. « Ce sont les variétés autochtones qui nous permettent de nous différencier des autres vins du monde », estime Tatiana Croitoru du domaine familial. Ses 300 hectares de vignes, réparties autour du village de Tigheci, se trouvent dans la région de Valul lui Traian à 100 kilomètres de la capitale. La vigneronne nous reçoit avec sa fille Ruxanda Lipcan dans leurs bureaux à Chisinau. L’ancienne professeure de roumain Tatiana a opéré avec son mari Grigore Diaconu, un tournant à l’aube des années 2000. Ensemble, ils ont racheté des vignes, modernisé des équipements et planté des variétés locales. « Il a fallu bien faire les choses ou abandonner », se souvient Tatiana dont l’amour pour les choses bien faites l’a amenée à devenir œnologue. « Nos cultivars autochtones sont particulièrement à leur place dans les assemblages »,confirme sa fille Ruxanda qui s’occupe du marketing.

Parmi ces cépages indigènes ayant pour origine la Roumanie ou la Moldavie : le fetească regală, le fetească alba, le viorica (ce dernier donne d’excellents vins mousseux). Voilà pour les blancs. Ainsi que le fetească neagră et lerară neagră, pour les rouges. Ces deux derniers cultivars ont particulièrement réussi à Tatiana puisque sa cuvée « noire », Negre 2017, composée de ces deux variétés locales vieillies en fûts de chêne français a été élue meilleur vin rouge du monde en 2022 par le Concours mondial de Bruxelles, battant à plates coutures ses 5000 concurrents. À Fáutor, l’innovation se poursuit avec le saperavi, un cultivar géorgien planté récemment, qui se plaît décidément en Moldavie.

Tatiana Croitoru (à droite) et Ruxanda Lipcan (à gauche) du domaine Fáutor. © Agnieszka Kumor / RFI

Un tournant agronomique en marche

Médaillés, les vins moldaves jouent désormais dans la cour des grands. Mais la pression des consommateurs, inquiets de l’avenir de la planète, devient de plus en plus forte. « Il faut au plus vite se tourner vers la viticulture biologique », estime Elena Davidescu. Avec son frère, Andrian, elle représente la deuxième génération des vignerons moldaves. Leurs parents, Vladimir et Steliana, ont fondé dans les années 1990 un domaine de 1 000 hectares, Vinaria din Vale. Leurs enfants aspirent à un nouveau départ, agronomique cette fois-ci.

La conversion du vignoble est en marche, raconte Elena, jointe en visioconférence dans la ville de Cantemir, dans la région de Valul lui Traian. La spécialiste du marketing met l’accent sur les variétés autochtones. Mais la guerre et la crise ne sont jamais bien loin. « Les Moldaves surveillent leurs dépenses. Le vin passe pour un produit de luxe. À l’export, les marchés sont hésitants. Certains de nos importateurs nous demandent si le pays est sûr. Nous, on ne baisse pas les bras, même si la situation reste tendue. On doit payer nos employés à la fin du mois », conclut-elle.

Pour les aider, ces vignerons comptent sur une société fruitière, fondée il y a plus de vingt ans par Vladimir, le père : « Nous cultivons et exportons nos fruits. Cerises, pommes, prunes, abricots. Nos vergers en regorgent ».

Aider les réfugiés ukrainiens

Direction Castel Mimi, son imposant château en béton et l’ensemble hôtelier situés à Bulboaca à 43 kilomètres de la capitale. Les 170 hectares de vignes du domaine font face au grand fleuve Dniestr, plus au nord. Fondé en 1893 par le dernier gouverneur de la Bessarabie tsariste, Constantin Mimi, le château a eu sa période « stakhanoviste » sous l’URSS, avant d’être racheté en 1998 par l’actuel propriétaire, Iurie Trofim. Son fils, Adrian, raconte : « Mon père a travaillé dans une société viticole soviétique qu’était devenu à l’époque cet endroit, puis il a étudié le droit à Chisinau. Après la chute du Parti communiste, il a monté plusieurs activités fleurissantes. Quand les privatisations des sociétés d’État ont débuté, il a obtenu un prêt à la banque à un taux exorbitant, et a racheté cette propriété qui était alors en bien piteux état », poursuit le jeune trentenaire, directeur général du domaine. L’histoire de Castel Mimi reflète bien l’histoire du pays.

Élevage des vins en barriques à Castel Mimi. © Agnieszka Kumor / RFI

Dès le début de la guerre, en effet, la Moldavie s’est montrée solidaire de ses voisins ukrainiens. Le domaine a dépêché une cuisine mobile à la frontière pour aider les réfugiés arrivant massivement de la région d’Odessa. Deux des chefs employés dans le restaurant du domaine sont Ukrainiens. Depuis, la crise est passée par là. « À cause de la hausse des coûts des matières premières, on a dû augmenter les prix de nos bouteilles. Nous avons perdu quelques marchés matures, notamment la Pologne, mais les ventes vers la Roumanie augmentent », affirme Adrian Trofim.

Le rêve européen

Notre hôte ne cache pas sa fierté : c’est à Castel Mimi que se tiendra le 1er juin 2023 le deuxième Sommet de la Communauté politique européenne. Les dirigeants de 47 pays européens se réuniront en vue de renforcer leur coopération dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. Accueillis par la présidente moldave, Maia Sandu, ils prendront le train affrété spécialement pour l’occasion. En sortant du domaine, une voie ferrée traverse notre route.« C’est plus écolo de les faire venir en train, non ? », sourit espiègle Vladislava, du service marketing. La Moldavie est candidate à l’accession à l’Union européenne.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne