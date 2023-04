Janet Yellen: la réforme de la Banque mondiale apporterait 50 milliards de dollars supplémentaires

L'économie des États-Unis devraient continuer à croître malgré la crise du secteur bancaire. C'est la prévision de Janet Yellen qui anticipe une baisse de l'inflation. Dans un entretien à l'AFP, la secrétaire américaine au Trésor, a aussi donné un avant-goût des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale la semaine prochaine. Selon Janet Yellen qui plaide en faveur d'une modernisation du système depuis des mois, la réforme de la Banque mondiale apportera cinquante milliards de dollars supplémentaires sur dix ans.

Cinquante milliards de dollars sur dix ans, ce n'est pas rien : un tel montant représenterait, souligne Janet Yellen « une augmentation de 20% du niveau de prêt durable de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) », filiale de la Banque mondiale. La secrétaire américaine au Trésor ne précise cependant pas par quel mécanisme l'institution de Washington étendra sa capacité financière. Ces derniers mois, l'idée d'une éventuelle augmentation de capital et un travail sur des instruments pour mobiliser plus de fonds privés ont été évoqués.

Dépoussiérage

Au-delà des montants, la Banque mondiale devrait commencer à dépoussiérer sa mission. Doit y être ajouté, dit Janet Yellen, qui plaide en ce sens depuis des mois déjà : « Le renforcement de la résilience » face au « changement climatique », aux « pandémies » et aux « conflits ». Le modèle opérationnel de la Banque, qui fêtera ses 80 ans l'an prochain, devrait aussi être remis à jour. Cela inclut « l'intégration des défis mondiaux dans les outils de diagnostic et les stratégies de partenariats avec les pays ».

Processus de réformes

Ces réunions de printemps ne devraient être que le début d'un processus de réformes lancées en octobre 2023. Avec le départ de son président, David Malpass, d'ici fin juin, l'administration Biden espère accélérer. Nommé pendant le mandat de Donald Trump, il lui a souvent été reproché de ne pas assez prendre en compte le changement climatique.

