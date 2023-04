Contre les géants du secteur, les petites banques américaines augmentent la garantie des dépôts

La banque américaine First Citizens rachètera "tous les dépôts et prêts" à la Silicon Valley Bank (SVB), la banque américaine qui a fait faillite début mars.

La faillite de plusieurs établissements bancaires américains le mois dernier a permis aux grandes banques d'attirer les clients plus méfiants à l'égard des petits établissements. Pour faire face à la concurrence, les petites banques américaines proposent de garantir les dépôts bien au-delà du plafond réglementaire.

Les dépôts ne sont, aux États-Unis, assurés que jusqu'à 250 000 dollars par client et par institution. La faillite de SVB et de Signature Bank s'est chargé de le rappeler aux Américains, même si pour tenter de contrer le vent de panique, les autorités ont exceptionnellement étendu la garantie à la totalité des dépôts dans ces deux banques. Il n'empêche. Dans le sauve-qui-peut, beaucoup de clients se sont réfugiés dans les grandes banques. En une semaine, leurs dépôts ont bondi de 120 milliards de dollars, prélevés presque en totalité dans des établissements plus modestes.

Pour rassurer les clients, certains établissements ont trouvé le moyen de démultiplier cette garantie. Les dépôts sont répartis entre plusieurs banques sans jamais dépasser, dans aucune d'elles, la limite des 250 000 dollars. Grâce à ce mécanisme, Leader Bank, un petit établissement du Massachusetts, propose même de couvrir jusqu'à 100 millions de dollars.

Le service n'est pas nouveau, mais jusqu'à présent, il restait relativement confidentiel. La plupart des banques membres d'un réseau de répartition des dépôts, aussi appelé dépôts réciproques, refusent encore d'en parler. Elles craignent un effet contre-productif et de susciter le raisonnement suivant : « Si mon banquier me dit que j'ai besoin d'augmenter ma couverture, c'est peut-être parce qu'il y a un problème et que mon argent n'est pas en sécurité », décrit Tom Geiger, PDG d'Heritage Bank, qui ne partage pas ce point de vue.

Désormais, certaines banques n'hésitent plus, au contraire, à communiquer. Avec un certain succès. Quand elle a commencé à en faire la publicité, Leader Bank dit avoir attiré en une semaine environ 100 nouveaux comptes d'entreprises, l'équivalent de six mois d'activité.

Un mécanisme critiqué

Bien que les sociétés comme IntraFi, American Deposit Management ou encore Wintrust et son système MaxSafe, tous concurrents sur ce créneau, se conforment à la législation, l'outil fait débat. Sheila Bair, ancienne patronne de la FDIC, le Fonds de garantie des dépôts, critique ces plateformes qui, fustige-t-elle, « engrangent des profits et transfèrent tous les risques » à l'agence gouvernementale.

Jay Tuli, président de Leader Bank, s'en défend. Pour lui, la pratique tend, au contraire, à « réduire les risques parce qu'elle évite la concentration de gros dépôts dans un petit nombre de banques ». Autre contre-argument, celui de Tom Geiger. Selon le PDG d'Heritage Bank, les clients qui bénéficient du mécanisme savent la totalité de leur argent garanti et « n'ont aucune raison de céder à une panique bancaire », comme celle qui a entraîné la chute de SVB, incapable de faire face à des demandes massives de retraits.

Depuis le début de la crise bancaire, plusieurs élus au Congrès, démocrates comme républicains, ont suggéré de revoir le fonctionnement et l'étendue de l'assurance des dépôts par la FDIC.

(Avec AFP)

