La position ambiguë de Tunis à l’encontre du FMI

Alors que le président Kaïs Saïed a annoncé que son pays ne se plierait pas aux diktats du Fonds monétaire international, son ministre de l'Économie et le gouverneur de la Banque centrale tunisienne sont partis assister aux réunions de printemps de l'institution. Comment expliquer ce double discours tunisien ?

Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem

D'un côté, Kaïs Saïed, qui estime que son pays pouvait s’en sortir sans le FMI. De l'autre, son ministre de l’Économie et le gouverneur de la Banque centrale tunisienne qui se sont envolés pour Washington, en ce début de semaine, pour assister aux réunions de printemps du FMI. Officiellement, le contact n’est donc pas rompu avec l’institution.

Pour Mohamed Haddad, chercheur en économie politique, ce double discours tunisien n’est pas étonnant. « L’objectif de ces multiples discours est de servir un discours qui plaise aux soutiens du président, de servir une image qui corresponde aux attentes des partenaires européens et occidentaux en général et de répondre aux attentes d’un maximum de parties », estime-t-il.

La Tunisie est en tractation depuis des mois avec le Fonds, en vue du déblocage d’une nouvelle salve de prêts devant atteindre à terme 1,9 milliard de dollars. Alors que ses partenaires occidentaux le pressaient de prendre position, le président tunisien a fait le choix d’éconduire l'institution dont il dit refuser les « diktats » qui risquent d'appauvrir davantage les Tunisiens.

Selon Mohamed Haddad, d’autres alternatives sont vaguement envisagées, mais la Tunisie n’aurait pas, à ce stade, de plan B sérieux : « Les soutiens du président parlent d’une possibilité de faire appel aux Brics du nom du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. Les Brics ont leur banque de développement. Est-ce que ces alternatives sont mobilisables dans l’urgence ? Est-ce qu’elles sont garanties ? Est-ce qu’il y a eu des négociations préalables de la part des institutions tunisiennes ? Il me semble que la réponse est non. »

Endettée à hauteur de 89% de son PIB, la Tunisie inquiète de plus en plus ses partenaires internationaux. Américains, Européens et Africains multiplient les appels à agir vite pour éviter un « effondrement » du pays.

