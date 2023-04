Les touristes français et allemands boudent la Grande-Bretagne suite au Brexit

© In Pictures via Getty Images - Mark Kerrison

Conséquence des restrictions liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les touristes français et allemands y seraient deux fois moins nombreux à s'y rendre qu'avant la pandémie de Covid-19, selon le secteur du tourisme.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Brittany Ferries parle de près de 200 000 voyageurs en moins en 2022 qu'en 2019. Une lourde perte de revenu pour la compagnie maritime qui transporte des passagers entre la France et l'Angleterre. Le son de cloche est le même pour Joss Croft, directeur général de UKinbound, l’association professionnelle de l'industrie du tourisme en Grande-Bretagne. « Le marché français a toujours été extrêmement important pour le Royaume-Uni. Il est notre deuxième marché en termes de visite et le quatrième en termes de dépense. Depuis le Brexit, les Français ont besoin d’un passeport au lieu d'utiliser la carte d’identité. Cela représente un obstacle au voyage », explique-t-il.

Sur 67 millions d'habitants en France, seuls 32 millions détiennent un passeport. Et les groupes scolaires sont encore plus touchés. Il suffit qu’un seul enfant sur une classe de 30 élèves n'ait pas le document officiel pour annuler le voyage. Ou alors le déplacer vers la grande gagnante de cette histoire : l’Irlande, pays anglophone et toujours membre de l’Union européenne, qui ne nécessite donc pas de passeport.

Joss Croft et ses collègues du tourisme demandent maintenant un effort au gouvernement britannique et français : permettre au moins aux enfants et aux étudiants de voyager avec la carte d'identité.

