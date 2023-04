Sur les marchés européens, le blé ukrainien crée des tensions

Le déséquilibre provoqué par l’offre ukrainienne sur les marchés européens alimente les tensions entre agriculteurs locaux et Bruxelles.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry

Contrairement à ce qui était prévu dans les textes adoptés après le déclenchement de la guerre en Ukraine, une partie des produits agricoles ukrainiens ne transite pas vers les ports européens mais reste en fait sur les marchés locaux des pays frontaliers. Et c'est là tout le problème. Moins cher que le blé ou le maïs produit en Pologne, en Bulgarie ou en Roumanie, ces produits viennent en partie remplacer ceux-ci.

Conséquence de cette surabondance, l’offre explose sur un marché limité et, par répercussion, les prix baissent. Il faut donc stocker plus longtemps les récoltes en silo. Bref, « tout notre système agricole se retrouve sous pression et nos revenus diminuent », se plaignent les agriculteurs locaux.

La Commission européenne en est bien consciente. Selon un porte-parole, la situation amène « une offre excédentaire, une demande qui diminue, des coûts de stockage en hausse et des prix locaux en baisse ».

► À lire aussi: Un an après l'invasion russe en Ukraine: quel bilan pour les céréales?

Plan d'aide

Bruxelles a donc proposé un premier plan d'aide de 56 millions d'euros, voté il y a un peu plus d'une semaine par les États membres. Un plan destiné à la Pologne, la Roumanie, et la Bulgarie et financé par la réserve de la PAC.

Mais pour les pays en première ligne, ce n'est pas assez. Un deuxième plan complémentaire est en préparation et son montant devrait être légèrement supérieur. Une chose est sûre, l'attente sera la plus forte pour la Roumanie et la Bulgarie car Varsovie, elle, vient de signer un accord bilatéral avec l'Ukraine qui suspend ses exportations de certaines céréales vers la Pologne.

Vendredi dernier, les agriculteurs roumains et bulgares ont d'ailleurs manifesté pour se plaindre de la concurrence qu’ils jugent déloyale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne