Nucléaire: Arnaud Montebourg veut bloquer le rachat d'une PME par un groupe américain

L’ancien ministre français Arnaud Montebourg s’inquiète du rachat de la société Segault, fournisseur pour l’industrie nucléaire française, par une multinationale américaine. Dans une lettre adressée au ministre de l’Économie, il se dit prêt à ramener Segault sous pavillon français.

Basée près de Paris et indiquant employer 80 salariés, Segault fait partie de ces entreprises françaises sensibles. Et pour cause, elle fournit les robinetteries des chaufferies qui équipent tous les sous-marins nucléaires français pour Naval Group. Or, la maison mère de Segault, le groupe canadien Velan s'apprête à être rachetée par OPA par une multinationale américaine Flowserve.

Pour l’ancien député socialiste, il est hors de question que Segault passe sous le contrôle des Américains, car des informations concernant les sous-marins nucléaires français, pourraient être transmises, à un gouvernement étranger. Segault « fait partie en France de ces entreprises sensibles au sein de la base industrielle et technologique de défense (BITD) ». L'entreprise « équipe tous nos bâtiments militaires à propulsion nucléaire, ses activités sont indispensables à la défense nationale », et « en outre, elle équipe toutes nos centrales de production électrique d'origine nucléaire », met en avant Arnaud Montebourg.

Souveraineté

Se pose donc la question de la souveraineté nationale. « Nous ne pouvons accepter que des informations concernant les technologies utilisées par nos sous-marins nucléaires soient potentiellement transmissibles à un gouvernement étranger », écrit-il, faisant référence au « Patriot Act ». Cette loi américaine « permet au gouvernement américain de demander à toute entreprise américaine, sans aucune autorisation judiciaire ni la moindre motivation, n'importe quelle information dans le cadre d'enquêtes unilatérales et hors de tout contrôle », pointe l'ex-ministre.

Arnaud Montebourg réclame, au ministre de l’Économie Bruno Lemaire, l’interdiction de la vente aux Américains, dans le cadre du décret réglementant, les investissements étrangers, dans les secteurs jugés stratégiques. Pour Arnaud Montebourg, Segault doit redevenir une entreprise française. Dès l’interdiction notifiée par le gouvernement, il se dit prêt à l’acquérir, grâce à une alliance avec un fonds d'investissement.

(Et avec AFP)

