En 2022, la production mondiale de vin baisse, mais le commerce bat des records en valeur

En 2021, les vignes ont été affectées par des épisodes de pluie extrêmes et de sécheresses prononcées. Chez les principaux producteurs européens, France, Italie et Espagne, le volume des vendanges est en baisse.

En 2022, le secteur viticole mondial a été touché par une forte inflation, une crise énergétique, une flambée des matières premières et des ruptures d’approvisionnement qui ont provoqué des hausses des prix. Il y a eu une baisse de consommation, mais les échanges internationaux de vins ont progressé à des niveaux record, selon l’Organisation internationale de la vigne et du vin.

L’an dernier, la production mondiale de vin s'est établie à 258 millions d'hectolitres, en baisse de 1% par rapport à 2021, selon Pau Roca, directeur général de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Cela malgré la hausse des températures et les sécheresses qui se sont produites dans différentes régions du monde. D’après le service européen sur le changement climatique Copernicus, 2022 a ainsi été la cinquième année la plus chaude au niveau mondial et la deuxième en Europe. En France, c’est tout simplement l’année la plus chaude jamais enregistrée. Conséquences de tout cela : les vendanges sont de plus en plus précoces et les volumes de production restent quasiment stables pour la quatrième année consécutive.

L’Italie, premier producteur mondial de vin

C’est l’Italie qui rafle la première place du podium (avec 49,8 millions d’hectolitres), devant la France (45,6 millions d’hectolitres) et l’Espagne (35,7 millions d’hectolitres). Ensemble, ces trois pays comptent pour plus de la moitié de la production mondiale de vins.

Parmi les pays européens, l’Allemagne est la seule à avoir augmenté sa production en 2022 (à 8,9 millions d’hectolitres), ce qui lui permet de se hisser à la neuvième place à l’échelle mondiale. Dans ce pays, la chaleur a créé des conditions optimales pour la maturation de raisin. Mais ce n’est pas le cas ailleurs dans l’hémisphère Nord où les vagues de chaleur ont conduit à des baisses de récolte notables. La Grèce a notamment enregistré l’un des plus bas niveaux de production depuis des décennies.

Aux États-Unis, ce sont les gelées printanières et les sécheresses estivales qui ont amputé la production de plusieurs vignobles. Une production estimée de 22,4 millions d’hectolitres, soit une perte de 7% par rapport à 2021.

Dans l’hémisphère sud, l’Australie reste le leader (12,7 millions d’hectolitres) et ce malgré une production en baisse sur les cinq dernières années due aux sécheresses, aux incendies et aux dommages provoqués par la fumée sur des raisins, ce qui donne au vin un goût fumé désagréable.

Le Chili reste le plus grand producteur de l’Amérique du Sud avec 12,4 millions d’hectolitres produits, soit une baisse de 7% par rapport à 2021, conséquence du gel et des pluies torrentielles. Tandis que l’Argentine termine l’année avec une production historiquement basse (11,5 millions d’hectolitres). Le Brésil sort son épingle du jeu et enregistre une hausse exceptionnelle de sa production de vin de 9% (à 3,2 millions d’hectolitres), grâce notamment aux effets du phénomène climatique La Niña. Moins connue que son pendant El Niño, sa « sœur » se caractérise par une température anormalement basse des eaux de surface de l’océan Pacifique, favorable à un refroidissement local de la température.

Le commerce de vins grimpe à des niveaux record

« La résilience du secteur viticole est grande », a martelé Pau Roca. En 2022, ce secteur a été touché de plein fouet par une forte inflation et une crise énergétique, conséquence de la guerre en Ukraine. La flambée des prix des matières premières et les ruptures d’approvisionnement, qui ont marqué l’économie mondiale après le Covid ont continué. Les prix du verre, des caisses en bois, des cartons, des cols en métal et des étiquettes ont augmenté, provoquant la hausse des prix des bouteilles. Résultat immédiat : une légère baisse de la consommation mondiale de vins à 232 millions d’hectolitres (-1%), un recul également des volumes des marchandises échangées (-5%).

En revanche, les échanges internationaux de vins en valeur ont progressé à des niveaux record. Ils ont atteint 37,6 milliards d’euros, une hausse de 9% par rapport à 2021. « Les amateurs de vin en boivent moins, mais mieux », estime le directeur général de l’Organisation internationale de la vigne et du vin.

La France confirme sa place du premier exportateur mondial, ses exportations de vins ont atteint 12,3 milliards d’euros, ce qui représente un tiers des échanges mondiaux de vins en valeur.

Bilan est contrasté pour l'Afrique du Sud

Avec 10,15 millions d'hectolitres, l'Afrique du Sud enregistre une baisse de sa production de vin de 6% par rapport à 2021. Après plusieurs années de sécheresse, le pays retrouve toutefois ses niveaux de production et reste le huitième producteur mondial. En revanche, la consommation de vin augmente au pays de 16%, à un niveau historiquement haut, observe le directeur général de l'OIV.

Comme le reste de la planète, l'Afrique du Sud a été touchée par les conséquences de la guerre en Ukraine. La crise énergétique inédite au pays s’est manifestée par des coupures de courant incessantes. Conséquence : les exportations de vins sud-africains accusent une baisse de près de 9% en volume, mais elles progressent en valeur de 4%. Les producteurs du pays ont vendu moins de flacons, mais à un prix plus élevé. Les ventes à l'exportation ont en effet atteint 660 millions d'euros. Les principaux importateurs de l’Afrique du Sud sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis et la Namibie.

