La France veut accélérer le redressement de ses comptes publics

Après des années de dépenses au nom de la lutte contre les effets de la pandémie, la relance et les mesures pour atténuer l'impact de l'inflation pour les Français, le gouvernement entend revenir dans les clous. L'exécutif entend surtout réduire son endettement et son déficit public davantage qu'il ne l'avait annoncé l'an dernier.

Le gouvernement n'entend pas réduire le déficit public par « dogme », mais par ambition, assure le ministre des Comptes publics Gabriel Attal. À ses côtés, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire évoque d'abord un principe de « responsabilité » : « Nous devons impérativement reconstituer nos marges de manœuvre si nous devions faire face demain à un nouveau choc conjoncturel ».

Deuxième raison : la hausse rapide des taux d'intérêt signe la fin de « l'argent gratuit » et le coût de la dette va peser de plus en plus. Enfin, Paris veut éviter d'être un mauvais élève de la zone euro en matière de désendettement : « Il en va de la crédibilité européenne de la France. Pour résumer le fond de ma pensée, le désendettement, c’est la liberté »

Miser sur la croissance

Un désendettement sans austérité, promet Bercy. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur la croissance, sur la sortie du bouclier tarifaire sur l’énergie et sur un refroidissement des dépenses publiques.

Tous les ministères sont invités à identifier 5% de marges de manœuvre sur leur budget pour financer entre autres la transition écologique. Et une revue des dépenses est en cours en vue de dégager des milliards d’économie. « Au moment où nous venons de demander un effort à nos compatriotes avec la réforme des retraites, il est juste que tous les acteurs publics soient aussi mis à contribution », estime encore Bruno Le Maire.

À l'horizon 2027, le gouvernement vise un endettement d’un peu plus de 108% contre 112,5% prévu l'an dernier. Le tout, promet-il, en maintenant une politique de baisse des impôts.

