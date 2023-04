La filière nucléaire française recrute massivement

Ingénieurs, soudeurs, chaudronniers : les besoins en main d'œuvre sont très conséquents dans le nucléaire français, selon une note du Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire (Gifen).

Annoncée en février 2022 par Emmanuel Macron, la relance du nucléaire en France s'annonce comme « l'un des programmes industriels les plus importants pour notre pays depuis les années 1990 », souligne le Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire.

« Avec la remise de ce rapport MATCH, ce sont des perspectives d'emploi de 100 000 talents, à l’échelle de la filière, dans les 10 ans qui viennent » : @AgnesRunacher, Ministre de la Transition Énergétique, sur le site d'@OranoTricastin pour la remise du programme #MATCH. https://t.co/2UXR17nvF8 — GIFEN (@_GIFEN) April 21, 2023

Il va falloir trouver de la main d'œuvre pour répondre aux volontés du gouvernement de relancer le nucléaire en France. Il y a au moins six EPR (European Pressurized Reactor) à construire, des centrales à rénover, le démantèlement d'anciens réacteurs à gérer et il faudra s'occuper des déchets nucléaires, aussi. Tout cela représente un véritable défi de recrutement et de formation.

Selon le rapport remis par le syndicat du Gifen au gouvernement, le volume de travail dans le secteur du nucléaire devrait augmenter de 25% pour les dix prochaines années dans une vingtaine de segments d'activité opérationnelle. Le besoin avoisinerait les 100 000 recrutements nécessaires sur l'ensemble de la filière d'ici à 2033.

La grande partie de ces recrutements vont plutôt se faire ressentir chez les sous-traitants, les petites et moyennes entreprises, ou les entreprises de tailles intermédiaires. Un changement qui pourrait être radical pour certaines d'entre elles, car la tendance était plutôt à la baisse d'attractivité ces dernières années. Le ministère de la Transition énergétique promet de recruter à tous les niveaux, du bac pro jusqu'aux ingénieurs. L'université des métiers du nucléaire doit remettre un plan d'action pour la formation au gouvernement début juin 2023.

