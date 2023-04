Qui sont les Français qui investissent dans les cryptomonnaies?

Près d'un Français sur dix détient des cryptoactifs (cryptomonnaie ou NFT), selon la dernière étude réalisée par KPMG pour l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan). Le nombre de Français détenteurs de cryptoactifs a augmenté de 17,5% en un an.

Il s'agit à 63,5% d'hommes et la plupart ont entre 18 et 35 ans, selon l'étude réalisée par KPMG pour l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan). Les jeunes représentent 48% des détenteurs de cryptomonnaies. Romain a 25 ans. Il a commencé à investir dans ce domaine il y a trois ans. « Pour la simple et bonne raison que je ne voulais plus avoir plus d'argent dans des banques centralisées auxquelles je ne faisais plus du tout confiance. »

Développeur web, Romain a fait des études de commerce et n'a donc aucun mal à gérer ses investissements. Pour lui, c'est assez intuitif « Je dirais que c’est peut-être quelques semaines d’adaptation. C’est sûr, c’est plus difficile que de changer de banque par exemple. »

« Comme une nouvelle ruée vers l’or »

Un type d’investissement pas accessible à tous donc, à moins de développer une passion. C'est le cas de Nathan, 24 ans. Il travaille dans la communication : « Ce n’est pas seulement une idée de faire de la plus-value ou de quitter le monde bancaire. C’est aussi découvrir un nouveau monde technologique comme une nouvelle ruée vers l’or. »

Nathan préfère ne pas évoquer ses bénéfices. Mais avec plusieurs milliers d'euros investis, il espère « avoir un apport pour un investissement tel qu’une maison d’ici dix ans. »

Raphaël Bloch est le co-fondateur de The Big Whale, un média en ligne spécialisé dans les cryptomonnaies. Il compte une majorité de jeunes hommes parmi ses abonnés. « Ils gagnent beaucoup d’argent, affirme-t-il. C’est une manière pour eux de contourner l’absence de capital à la base de 20 000, 30 000, 40 000 euros, voire plus. »

Au total, seuls 17% des 18-35 ans déclarent posséder des cryptoactifs, soit 5% de plus que l'an dernier.

