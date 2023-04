Les milliardaires russes voient leur fortune croître

Le yacht du milliardaire russe Andrey Melnichenko, ici photographié à Trieste, est considéré comme le plus grand du monde. AFP - JURE MAKOVEC

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le nombre de milliardaires russes a augmenté, selon le classement Forbes 2023, et ce malgré la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie. Leur fortune totale est, elle aussi, repartie à la hausse et même en nette hausse.