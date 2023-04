Les véhicules électriques, vedettes du salon de l’automobile à Shanghai

À Shanghai, le salon de l'automobile bat son plein, un évènement hors norme avec 1 000 exposants, une centaine de nouveaux modèles présentés et un million de visiteurs attendus. La Chine, en avance dans la mobilité électrique, damnent le pion aux constructeurs étrangers à la traîne dans ce secteur. Et pour cause : Pékin a beaucoup investi.

De notre correspondant à Pékin,

C’est le plus grand marché automobile au monde et les véhicules électriques –EV ou VE en français– représentent un quart des ventes. Des dizaines de nouveaux modèles, de marques étrangères mais surtout locales, ont été dévoilés à l’occasion de ce premier salon post-restrictions sanitaires Covid-19.

Beaucoup de monde dans les allées de ce rendez-vous incontournable des constructeurs mondiaux donc et notamment autour de la « Seagull », la « Mouette » en français, couleur jaune canari. C’est l’une des nouveautés de BYD, le géant chinois des véhicules à énergie nouvelle au nom évocateur : « Build your dream », pour « Construisez vos rêves ».

L’une des stars du salon cette année, c’est la « Seagull ». Une « mouette » jaune canari chez BYD, dont le prix de vente a été fixé à 78000 yuans (11 500 euros), spout près de la moitié du prix d’une voiture électrique. pic.twitter.com/dL7Ggtu7Hh — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) April 23, 2023

Cette voiture à batterie ne paie pas de mine, mais sera probablement le véhicule le plus vendu en Chine dans les six prochains mois. « C’est elle la « Mouette » ! Elle vient de sortir. Elle est mignonne, n’est-ce pas ? Mais ne vous y fiez pas ! Elle a aussi le regard perçant et sa carrosserie est très robuste. C’est surtout son prix qui fait la différence. Le prix de départ est de 78 800 yuans soit 10 500 euros. Et vous pouvez parcourir 370 km à pleine charge. Le modèle le plus cher est à 95 800 yuans -moins de 13 000 euros-, avec une autonomie de 405 km. Pas besoin de faire de pub, son prix est vraiment attractif », précise l’un des vendeurs sur le stand. La « Mouette » va bientôt sortir en deux versions. Le constructeur promet une recharge de 30 à 80 % en 30 minutes et un prix défiant toute concurrence, moitié moins cher que les véhicules électriques qu’on a connu jusqu’à présent.

Offensive électrique

Les deux tiers des véhicules présentés au salon de Shanghai sont électriques et dans ce domaine, la Chine a pris une longueur d’avance. Le pays est en effet l’un des premiers exportateurs de véhicules électriques. Le constructeur BYD entend exporter 300 000 unités cette année -contre 50 000 l’an passé-, c’est aussi et surtout l’un des premiers consommateurs : 25 % des voitures neuves ici, soit 5,5 millions d’unités vendues l’an passé, soit encore les 2/3 du total mondial.

Cela se traduit par une multiplication des « plaques vertes » -réservées aux véhicules à énergie nouvelle- à Pékin comme à Shanghai. De 10 % à 15 % des nouveaux parkings publics disposent de bornes de recharges. Il faut compter 1h30 pour remplir sa batterie, explique ce chauffeur de VTC, passé récemment au tout électrique : « En ce moment, cela coûte 1,1 yuan le kilowatt. Et le soir après 23 h, c’est même un peu moins cher. La pleine autonomie de ma voiture, c'est 400 kilowatts. Pour une pleine charge, il faut compter environ 40 yuans, donc moins de 5 euros 50. En fait, c’est un véhicule que je loue. J’ai choisi l’électrique parce que même si je dois faire deux recharges par jour, cela reste 1/3 moins cher que l’essence. L’an dernier, j'avais loué les deux : électrique et essence. Mais cette année, le pétrole, c'est trop cher. Et puis, dans vingt ans, on ne trouvera plus de voiture à essence probablement. »

Le géant chinois du covoiturage Didi Global souhaite développer son propre robotaxi appelé Didi Neuron d'ici 2025. REUTERS - ALY SONG

Vers la fin du moteur à combustion interne

La fin des voitures à essence, ce n'est pas pour tout de suite quand même. On a croisé des représentants sur les stands de véhicules classiques, un peu contrariés par cette précipitation vers le tout électrique : « Pour l’instant, en termes de durée, rien ne remplace les voitures à essence. Les batteries des véhicules électriques ne tiennent pas 20 ans. Il n’y a pas que la défense de l’environnement dans cette affaire. C’est aussi pour que l’on change de voitures plus souvent. Voilà pourquoi on a autant de constructeurs qui se sont lancés dans la production de véhicules électriques. Après, encore une fois, si on parle durabilité, les voitures classiques sont plus résistantes. Pour les véhicules électriques, il faut souvent changer les batteries dans les trois à cinq ans et les batteries sont chères. »

Borne de recharge Volkswagen exposée au salon automobile, à Shanghai, en Chine, le 18 avril 2023. REUTERS - ALY SONG

Des batteries au phosphate de fer et lithium qui pourront un jour propulser des cabriolets, rêve-t-on dans les allées de ce salon de l'automobile de Shanghai.

La solution d'échange de batterie EVOGO du géant chinois des batteries CATL, présentée au salon à Shanghai, en Chine, le 18 avril 2023. REUTERS - ALY SONG

Un passionné de voitures électriques rencontré sur le stand MG, une marque britannique rachetée par les Chinois qui propose un concept car aux allures futuristes : « C’est une voiture de course électrique. Un cabriolet à deux portes qui se lèvent comme des ciseaux. Son look est top ! C’est la preuve qu’aujourd’hui, les voitures électriques ont aussi de l’allure. Et puis à l’accélération, il n’y a pas photo si on compare avec une essence. Sans parler du prix ! Avec 300 000 yuans, un peu plus de 40 000 euros vous pouvez vous offrir un cabriolet électrique. Vous n’aurez pas l’équivalent dans un modèle classique, de n’importe quelle marque. » Une voiture de sport à piles, cela reste pour le moment encore un prototype.

Les constructeurs étrangers à la traîne

Tesla n’est pas présent au salon cette année. L’Américain, qui a sa giga factory à Shanghai, n’a pas donné de raison à cette absence. Mais Toyota, elle, est bien présente avec un SUV 100 % électrique. Les Allemands qui ont vu leurs ventes reculer de 20 % l’an passé, ont décidé d’investir massivement en Chine, comme BMW, exposé juste en face de BYD dans l’un des halls d’exposition, avec des modèles électriques notamment chez Volkswagen destinés à un marché chinois avide de nouveautés, explique la représentante du stand Citroën. La marque française est présente à Shanghai avec sa nouvelle berline essence et hybride entièrement fabriquée en Chine : « Pour les voitures électriques, de nombreuses marques locales ont une avance dans ce domaine. Chaque année, ces constructeurs présentent des nouveaux modèles. Deux raisons majeures contribuent à ce développement rapide du secteur : d’abord les aides du gouvernement, mais aussi un véritable engouement chez les jeunes Chinois qui aiment le côté pratique et moins cher des voitures électriques et puis qui veulent avoir du choix surtout. Ce qui poussent les constructeurs étrangers à s’adapter, sous peine de disparaître. Le marché chinois reste un marché très important pour tous les constructeurs. »

Un marché très compétitif donc où il est très difficile de se faire une place pour les constructeurs étrangers, mais aussi pour les constructeurs locaux. Au moins six start-up chinoises de voitures électriques sont absentes du salon de Shanghai cette année, affirme le South China Morning Post. Ces fabricants ont, soit fermé leurs usines, soit cessé de prendre de nouvelles commandes, étouffés par la surcapacité et une guerre des prix qui fait des ravages sur le plus grand marché automobile mondial.

