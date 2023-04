L'Irlande, pays européen où l'électricité coûte le plus cher

Les prix ont quasiment doublé depuis le début de la guerre en Ukraine. Un kilowatt·heure coûte près de 50 centimes alors que la moyenne européenne est juste au-dessus de 28. Les entreprises font d’immenses bénéfices et ne sont pour le moment pas taxées comme c’est le cas dans d’autres pays européens. Pour l’opposition, le gouvernement se range clairement du côté des fournisseurs plutôt que des consommateurs.

De notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanov

Ces nouveaux chiffres confirment simplement ce que les Irlandais ressentent depuis des mois. Dans certains foyers, les prix ont quasiment doublé alors que les aides de l’État sont plus faibles que dans d’autres pays européens. C’est ce que dénonce Paul Murphy, député du Parti socialiste People before profit, qui s’exprime devant le Parlement.« Toutes les compagnies d’électricité sont en train de faire des bénéfices faramineux ! 50% de taxes sur ces profits énormes rapporterait 300 millions d’euros qui pourraient servir à isoler et à rénover les maisons pour aider les gens à réduire leurs factures d’énergie. »

Le Premier ministre a promis d’introduire une taxe sur ces bénéfices exceptionnels il y a quelques semaines, mais la mesure est toujours en discussion. Ged Nash, député du parti travailliste, l’interpelle. « On peut comprendre la colère et la frustration du public ! Pourquoi ce délai, monsieur le ministre ? L’Autriche a introduit cette taxe dès le 18 novembre 2022. La République Tchèque, la Grèce avec un taux à 90%, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie… Quand allez-vous agir ? »

Ce classement tombe aussi à un moment particulier. Le gouvernement vient d’annoncer un excédent de 10 milliards d’euros dans les finances publiques, alimenté en grande partie par l’impôt sur les sociétés.

