Microsoft et Google, les deux géants américains des technologies, progressent financièrement

Les résultats financiers pour le premier trimestre 2023 des deux firmes sont supérieurs aux attentes, dans un contexte de ralentissement économique mondial. Microsoft coiffe Google au poteau, dopé par le Cloud et l’intelligence artificielle.

Microsoft enregistre un bénéfice net de plus de 18 milliards de dollars, en hausse de 9,5% sur un an. Et c’est le cloud, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès de n'importe quel ordinateur à des données personnelles via des serveurs externes, avec l’essor du télétravail qui fait gagner de l’argent à Microsoft. Les revenus provenant du cloud ont bondi de 22% sur un an, à 28,5 milliards de dollars. Cette branche représente désormais plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

Autre point fort de Microsoft : l’intelligence artificielle (IA). Le groupe a intégré Chat GPT à son moteur de recherche Bing, ce qui l’a relancé, face à son rival Google. Elle souhaite maintenant mettre cette nouvelle technologie au service de l'ensemble de ses produits, du traitement de texte Word aux courriels d'Outlook, en passant par Teams.

De son côté, Alphabet, la maison mère de Google et YouTube, dépasse également les prévisions, avec un bénéfice net de 15 milliards de dollars.

Malgré de meilleurs résultats que prévu, le groupe californien souffre du recul de la publicité en ligne, lié à la baisse de la consommation. Sa filiale YouTube subit également la forte concurrence du réseau TikTok, qui est très populaire parmi les jeunes.

Google, qui a licencié environ 12 000 personnes en janvier (6% de ses effectifs), et revu à la baisse ses plans immobiliers, doit en parallèle défendre son statut dans l'intelligence artificielle (IA), Microsoft ayant clairement pris le dessus dans ce secteur.

