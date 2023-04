L'Argentine abandonne le dollar au profit du yuan pour payer ses importations chinoises

© Chinatopix via AP

Après le Brésil en mars, l'Argentine va régler ses importations chinoises en yuan. Buenos Aires fait donc des infidélités au dollar au profit de la monnaie chinoise. À partir de mai, l'Argentine pourra payer l'équivalent d'un milliard de dollars d'importations chinoises directement en yuan. Si Pékin cherche à internationaliser sa devise, qu'y gagne l'Argentine ?

« Maintenir le niveau d'activité et le volume d'importation », c'est l'objectif affiché par le gouvernement argentin. Pour les importateurs, acheter en yuan accélèrera les échanges. Ils sont plus rapides à obtenir, car moins demandés, explique le journal Clarín.

L'activation d'un mécanisme d'échange monétaire, dont Pékin et Buenos Aires disposaient déjà, doit d'ailleurs soulager un peu la pression qui pèse sur les réserves de changes du pays latino-américain. Cet abandon du dollar dans les transactions avec la Chine améliore les perspectives sur les réserves nettes de l'Argentine. Des réserves internationales qui se sont encore dégradées depuis le début de l'année 2022, passant de 44 à 36 milliards de dollars.

Le dollar reste la valeur refuge des Argentins

La sécheresse qu'endure le pays aggrave la tension. Moins de production agricole, c'est moins d'exportation et plus de 15 milliards de dollars qui n'entreront pas dans le pays. Or, l'accord négocié avec FMI limite ses marges de manœuvres.

Les achats d'importations en yuan sont annoncés à un moment où le peso s'effrite de manière spectaculaire face au dollar. En raison d'une inflation galopante, le billet vert fait office de valeur refuge pour les Argentins. Dans les transactions informelles, le dollar s'échangeait en début de semaine pour 500 pesos contre 227 pour un dollar au cours officiel, perdant 20% en une semaine.

