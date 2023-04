Dette: Fitch abaisse la note de la France d'un cran, à «AA-»

L'agence Fitch a abaissé ce vendredi la note française d'un cran, invoquant les fortes tensions sociales à l'œuvre autour de la réforme des retraites.

C'est un coup pour l'économie française, mais aussi pour le gouvernement. L'agence de notation financière internationale Fitch a dégradé d'un cran la note de la France vendredi 28 avril. En cause, « l'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) qui constituent un risque pour le programme de réformes de Macron », écrit l'agence de notation dans un communiqué qui a annoncé la dégradation de la note française d'un cran, à « AA- », contre « AA » précédemment.

Il y a six semaines, le gouvernement adoptait définitivement son projet de réforme des retraites prévoyant un report de l'âge légal de 62 à 64 ans, grâce à l'appui de l'article 49-3 de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote au Parlement. Cette décision a entraîné un net durcissement de la contestation, et, plusieurs journées de manifestations violentes sur tout le territoire, rappelant l'épisode des gilets jaunes à partir de 2018.

« Cette décision a donné lieu à des manifestations et à des grèves dans tout le pays et renforcera probablement les forces radicales et anti-establishment », poursuit Fitch qui avait assorti sa précédente notation d'une perspective négative, soit le risque d'un abaissement. La situation de blocage actuelle pourrait aussi « créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes », estime Fitch, qui a accompagné cette fois sa note « AA- » d'une perspective stable.

Bruno Le Maire regrette

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a regretté dans un communiqué l'« appréciation pessimiste » de Fitch, estimant que l'agence de notation « sous-évalue les conséquences des réformes », notamment celle des retraites. Bercy rappelle dans un communiqué « la détermination totale » du gouvernement « à rétablir dans les quatre années qui viennent les comptes publics » afin de faire baisser le déficit et la dette. Le gouvernement espérait que la promulgation de la réforme des retraites rassurerait les marchés sur la situation financière du pays. Dans ses conclusions publiées vendredi, Fitch évoque « des déficits budgétaires importants et des progrès modestes » concernant leur réduction.

Après avoir atteint 4,7% en 2022, le déficit public français devrait légèrement remonter cette année à 4,9% avant de refluer progressivement à partir de 2024, anticipe le gouvernement dans son programme de stabilité publié ces derniers jours. Fitch anticipe pour sa part 5% de déficit cette année et 4,7% l'an prochain.

Le désendettement devrait quant à lui connaître un coup d'accélérateur d'après le gouvernement, avec une dette représentant 108,3% du PIB en 2027, soit 4 points de moins qu'envisagé précédemment, mais toujours très loin de l'objectif européen de 60%. Elle était à 111,6% du PIB fin 2022.

Fitch pressent par ailleurs une croissance moins robuste qu'anticipé dans ses précédentes prévisions de novembre. Celle-ci serait cette année de 0,8% contre 1,1% anticipé auparavant, et de 1,3% en 2024 contre 1,9% imaginé lors des dernières prévisions. Le gouvernement table quant à lui sur 1% de croissance cette année.

