La croissance française redémarre très doucement

Le produit intérieur brut (PIB) de la France est en hausse de 0,2% au premier trimestre, alors que celui de l'Allemagne voisine stagne. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, salue la solidité et le dynamisme de l'économie française, créatrice, selon lui, d'emplois.

L'activité en France progresse, malgré un coup de frein amorcé à la fin 2022, et des grèves à répétition contre la réforme des retraites.

La hausse du PIB de 0,2% est certes modeste, mais positive. Soutenue par la production industrielle et les exportations, notamment de l'aéronautique et des vins et spiritueux, la croissance économique résiste au choc inflationniste. Cette première estimation publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) est légèrement supérieure à sa prévision d'une hausse de 0,1% sur les trois premiers mois de l'année, après un dernier trimestre 2022 qui avait stagné.

En revanche, la consommation des ménages, elle, traditionnel moteur de l'activité, ne redémarre pas. L'inflation a rebondi de 5,9% sur un an en avril, après 5,7% en mars, selon l'Insee. Même si les prix des produits alimentaires progressent moins rapidement (moins de 15% au lieu de 16%, le mois précédent), les ménages se serrent la ceinture, préfèrent épargner, et quand ils retirent de l'argent de cette épargne, ce n'est pas pour acheter des biens.

L'avenir reste compliqué. Le dynamisme d'investissement des entreprises commence à faiblir, selon les experts, et la crise du logement continue à s'amplifier à cause de la hausse des taux d'intérêt qui risque de peser durablement sur le secteur.

