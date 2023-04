Les entreprises d'hydrocarbures indiennes voient leurs dividendes bloqués en Russie

C’est l'une des conséquences des sanctions occidentales contre Moscou. Les entreprises d’hydrocarbures indiennes qui ont investi en Russie ne parviennent pas à être rémunérées. Des centaines de millions d’euros seraient ainsi bloqués faute de pouvoir trouver une alternative au système d’échange Swift, bloqué par les sanctions.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Oil India, Indian Oil Corp and Bharat Petroleum Corp… Autant d’entreprises d’hydrocarbures publiques indiennes qui ne peuvent pas toucher de retour sur leurs investissements en Russie, depuis la guerre en Ukraine et les sanctions. Si les paiements pour les achats de pétrole à la Russie ne sont pas soumis à des sanctions, les paiements liés aux actifs pétroliers et gaziers du pays le sont. Or ces trois entreprises sont entrées en 2016 au capital de l’entreprise russe Vankorneft et du champ pétrolifère sibérien Taas-Yuryakh.

Samedi 29 avril, une source au ministère du pétrole indien a évoqué la somme de 360 millions d’euros de dividendes bloqués. Selon Bloomberg, 1,8 milliard d’euros seraient retenus au total en Russie, notamment dans les secteurs de l’armement.

Depuis des mois, Moscou et New Delhi discutent de moyens de paiement pour contourner les sanctions sans parvenir à de grandes avancées. Sur la question des dividendes, les deux pays envisagent des paiements via la devise d'un pays tiers. Ni ces contretemps, ni les sanctions occidentales, n'ont empêché l'explosion des échanges entre l'Inde et la Russie. Ils ont dépassé 32 milliards d'euros l'an dernier, deux fois et demi plus qu'en 2021.

