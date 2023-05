Gaz: accord d'un milliard de dollars entre l'émirien ADNOC et TotalEnergies

Au moins un milliard de dollars, c’est la valeur de l’accord annoncé ce 1er mai par la compagnie émirienne ADNOC Gas pour approvisionner le géant Français TotalEnergies en gaz naturel liquéfié.

C’est l’une des rares sources d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) disponible à court terme.

La multinationale française TotalEnergies vient de signer un accord avec la compagnie gazière des Émirats arabes unis, ADNOC, jusqu’en 2025, rapporte notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren. Mais sur fond de crise énergétique mondiale, ce gaz n’alimentera pas forcément l’Europe, puisqu’il sera « livré à divers marchés d'exportation à travers le monde ». Les volumes qui seront fournis n’ont pas été précisés.

Pour le patron d’ADNOC Gas, Ahmed Alebri, cet accord est en tout cas « une étape supplémentaire pour la stratégie d’expansion mondiale » de l’entreprise émirienne. Ce pays du Golfe, qui dispose des septièmes réserves mondiales de gaz, espère tripler sa capacité de production dans les années à venir et ainsi jouer un rôle plus important dans ce marché.

Le GNL, alternative au gaz russe

En septembre dernier, les Émirats arabes unis avaient d'ailleurs signé un contrat avec l’Allemagne pour la livraison à court terme de GNL et de diesel. Les pays européens comptent de plus en plus sur le GNL comme alternative au gaz russe, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La question est particulièrement délicate pour l'Allemagne, dont la moitié des importations de gaz viennent de Russie. La France, pour sa part, importait avant la guerre en Ukraine près de 17% de gaz naturel de la Russie, selon le ministère de la Transition écologique.

En 2021, les Émirats arabes unis ont produit 57 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit environ 1,4% de la production mondiale, selon les chiffres de BP Statistical Review of World Energy. La même année, d'après la même source, les Émirats ont produit 8,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié, soit 1,7% des exportations mondiales. Le pays espère atteindre une production annuelle de 15 millions de tonnes dans les prochaines années, selon l'agence Bloomberg.

