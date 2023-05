Inflation en hausse dans la zone euro, les décisions de la BCE attendues

The map of Europe is depicted on a twenty euro banknote in this photo illustration taken in Athens, Greece May 22, 2015.

Hausse surprise de l'inflation à 7% dans la zone euro, en avril, après 6,9%, en mars. C'est bien la progression des prix alimentaires qui reste le moteur de cette hausse. Pas de répit pour la BCE qui devrait décider de poursuivre sa hausse de taux d'intérêt lors de sa réunion jeudi 4 mai à Francfort.

Après cinq reculs d'affilée, l'inflation est repartie légèrement à la hausse pour atteindre 7% en avril dans la zone euro. Une mauvaise nouvelle qui devrait inciter la Banque centrale européenne à poursuivre ses hausses de taux d'intérêt.

En relevant les taux, les banquiers centraux réduisent la demande de crédit et donc l'investissement et la consommation des ménages comme des entreprises. Au risque de freiner la croissance de l'économie européenne, estime Charles-Henri Colombier, économiste et directeur de la conjoncture de l'Institut d'études économiques Rexecode : « La dernière enquête de la BCE auprès des banques a mis en évidence un durcissement des conditions du crédit bancaire, et surtout une forte chute de la demande de crédits dans la zone euro. La demande de crédits provenant des ménages pour l’habitat provoque déjà un début de baisse des prix immobiliers, mais la forte baisse de la demande de crédits qui provient des entreprises - c’est la plus forte relevée depuis 2008 - est en revanche une nouveauté. Et elle laisse anticiper un affaiblissement de l’investissement productif qui continuait de soutenir l’activité en Europe. C’est en fait ce point précis qui devrait conforter la BCE dans l’idée que ces hausses de taux ont bel et bien un effet de freinage sur l’activité, et qui devrait limiter l’ampleur et la vitesse des prochaines hausses de taux. Et donc, une hausse de 0,25 % et non pas de 0,5 % nous paraît probable ».

La réunion de la BCE est prévue jeudi 4 mai à Francfort.

