Le prix du gaz au plus bas depuis près de deux ans

AFP - ERIC PIERMONT

Les cours du gaz poursuivaient leur baisse ce vendredi 5 mai, atteignant un plus bas depuis près de deux ans en raison de niveaux de stockages élevés et l'arrivée de températures plus douces. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Europe ne devrait pas manquer de gaz cet hiver.