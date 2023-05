Les nuages s'amoncellent sur l'horizon de la reprise économique allemande

Après un recul du produit intérieur brut fin 2022 et une stagnation au premier trimestre, le gouvernement table sur une accélération de la croissance dans les mois qui viennent. Mais certains indices ne sont pas bons, comme le montre le recul sévère de la production industrielle en mars, annoncé ce lundi.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Les analystes ont le blues. Plusieurs d’entre eux, interrogés ce lundi 8 mai, estiment que l’amélioration de la conjoncture en Allemagne au deuxième semestre pourrait se dégonfler comme un ballon de baudruche. Si récemment le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait une très légère récession pour 2023, le gouvernement allemand a lui revu ses prévisions à la hausse.

La baisse sensible en mars de la production industrielle de -3,4%, selon les chiffres publiés lundi par l'office fédéral statistique, plus élevée que ce qui était attendu, jette un froid. Après la reprise du début de l’année, la rechute est peu encourageante. Le secteur automobile a été sévèrement touché avec une baisse de 6,5% mais aussi la construction (4,6%) où la hausse des taux et l’augmentation des prix jouent un rôle négatif. Les industries énergivores souffrent toujours des augmentations des prix même si elles ont ralenti, leur activité a diminué de 3,3%.

La production industrielle était repartie à la hausse en début d'année, permettant à l'Allemagne d'éviter d'un cheveu la récession, après les pénuries d'offre de composants industriels et l'inflation qui ont affecté l'économie allemande.

Mais ce mauvais indice publié ce matin arrive après deux autres mauvais résultats il y a quelques jours pour les commandes industrielles, qui ont rechuté lourdement en mars, de 10,7%, et les exportations.

Le gouvernement allemand table lui sur une croissance de 0,4% sur l'ensemble de l'année 2023.

