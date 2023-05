France: une nouvelle méga-usine de batteries électriques s'installera à Dunkerque

En France, une nouvelle méga-usine de batteries électriques va voir le jour dans le nord du pays. Le groupe industriel taïwainais Prologium, spécialiste de la batterie solide, a choisi Dunkerque pour implanter son nouveau site de production. Ce projet devrait représenter un investissement de plus de 5 milliards d'euros, dans une zone de plus en plus attractive pour la filière automobile.

Publicité Lire la suite

En concurrence avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne pour accueillir cette nouvelle méga-usine, c'est finalement la France qui a tiré son épingle du jeu. Le groupe taïwanais Prologium devrait installer son site de production dans l'enceinte du port de Dunkerque.

Nouvelles batteries

L'objectif, est de produire - d'ici à 2026 - des batteries électriques solides pour équiper entre 500 000 et 750 000 véhicules par an. Plus autonomes, plus durables et plus sécurisées que les modèles actuels, ces nouvelles batteries veulent révolutionner l'écosystème de la voiture électrique.

À terme, ce projet qui représente cinq milliards d'euros d'investissement, pourrait permettre la création de plus de 3 000 emplois directs. Après les français ACC et Verkor et le chinois Envision, Prologium devient la quatrième entreprise de batteries éléctriques a posé ses valises dans les Hauts-de-France.

« La vallée de l'électromobilité »

La région, surnommée « la vallée de l'électromobilité », possède de nombreux atouts. Elle est située non loin des grands constructeurs automobiles européens et concentre de nombreux sous-traitants. Au total, 8 500 postes devraient être créés grâce à ces différents projets. À noter qu'Emmanuel Macron a prévu de se rendre à Dunkerque pour officialiser la construction de cette nouvelle usine.

>> À lire aussi : La voiture électrique diminue la demande mondiale de pétrole, selon l'Agence internationale de l'énergie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne